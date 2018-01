Claudio Pizarro , atacante de Colonia de Alemania, manifestó nuevamente su deseo de de jugar el Mundial Rusia 2018. El 'Bombardero' se puso a punto y espera tener regularidad en su club para ser convocado por Ricardo Gareca.



Aquí la entrevista que brindó Claudio Pizarro a ESPN:



Rusia 2018: Un sueño por cumplir



"Mi motivación siempre fue la selección. Llegar a un mundial con mi país. Mientras el cuerpo me lo permita seguiré jugando fútbol. Me siento bien. He hecho una pequeña pretemporada".



Así vivió el partido de la clasificación: Perú vs Nueva Zelanda



"Tenía que entrenar al día siguiente. Vi el partido tranquilo en mi casa. Se vio a las 4 de la mañana (en Alemania). Fue un festejo personal. Solo, pero con alegría. Mi objetivo en el fútbol siempre fue jugar un mundial".

Claudio Pizarro: "Mi objetivo siempre fue jugar un mundial"

La expectativa de Perú



"Es importante que cada jugador de la selección peruana llegue en un 120% al Mundial Rusia 2018. Eso va a marcar una diferencia grande en lo que podamos hacer".



Relación con Ricardo Gareca



"Con Ricardo Gareca siempre hemos tenido una excelente relación. No solo con él, en general con el comando técnico, es un grupo muy bueno y ayudó mucho a los jugadores, los potenció. Habían muchos chicos con falta de confianza y logró que se potencien".



El plan con miras a Rusia 2018



"Lo más importante es ponerme bien y comenzar a jugar en Colonia. Lo demás es una decisión de Ricardo Gareca y ver que se puede dar. Espero estar en la selección".



El grupo de Perú en Rusia 2018



"Francia es uno de los candidatos a ganar el Mundial Rusia 2018. Tiene un equipo muy veloz y será el más complicado para Perú. Mis candidatos son los de siempre, Argentina, aunque veo a Brasil un poco mejor que Argentina"

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.