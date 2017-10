Claudio Pizarro manifestó en varias entrevistas su deseo de ser convocado a la selección peruana ante la posible clasificación a Rusia 2018. Esto generó todo tipo de comentarios por parte de la prensa deportiva y los hinchas de la bicolor.



Sin embargo, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, no lo tomó en cuenta en su última lista de convocados para el repechaje ante Nueva Zelanda.



Igual, el 'Tigre' lo elogió. "Me gustaría hacer una mención que tiene que ver con el respeto que merece el embajador del fútbol peruano, Claudio Pizarro. He leído y escuchado algunas cuestiones y hay que tener mucho cuidado en lo que se dice".



Claudio Pizarro Dávila, progenitor del delantero nacional, también se refirió al tema del 'Bombardero' en una nota para las cámaras de "Reporte Semanal".



"Él ya es parte... si clasifican va a ser parte. Así juegue dos o tres fechas (con el Colonia de Alemania) forma parte del equipo. Si el equipo sale campeón, sale campeón él también", dijo.

Video: Padre de Claudio Pizarro

"Él tiene la idea de estar vigente para poder dar lo que él sabe en la selección", añadió Claudio Pizarro Dávila sobre el deseo de su hijo con la bicolor.