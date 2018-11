Claudio Pizarro: Paulo Autuori lo tiene en sus planes para reforzar al Atlético Nacional |VIDEO |FOTOS 

Claudio Pizarro no pasa de moda y mucho menos para un viejo conocido: Paulo Autuori. El entrenador brasileño ha puesto la mira sobre el máximo goleador extranjero de la Bundesliga, pese a los 40 años, que carga encima el goleador de Werder Bremen.



Paulo Autuori acaba de fichar como nuevo entrenador del Atlético Nacional y la prensa colombiana, asegura que el estratega que dirigió a la selección peruana tendría la intensión de contar con Claudio Pizarro para reemplazar al díscolo Dayro Moreno.



Paulo Autuori, reconoció los méritos de Claudio Pizarro en el fútbol mundial y no descartó que sea un opción en Atlético Nacional. "Con todo el tiempo que ha pasado en Europa se tiene que valorar a Pizarro. Lo que pasa es que él no va a funcionar bien si el equipo no funciona bien, tal como sucede en la selección. Si el equipo camina de manera adecuada, él puede meter muchos goles, ya que es un grandísimo futbolista", dijo el DT verdolaga.



Claudio Pizarro fue el capitán de Paulo Autuori mientras jugó en la selección peruana entre los años 2003 y 2005 para la Copa América 2004 y las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006.