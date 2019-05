Claudio Pizarro le respondió con todo a Ricardo Gareca por decir que delantero se "autoexcluyó" de la selección peruana

El último jueves, Ricardo Gareca dio la lista oficial de 23 jugadores que representarán a la selección peruana en la Copa América de Brasil. En la nómina no apareció Claudio Pizarro y el argentino explicó el motivo.



"Nosotros tenemos un concepto muy alto de Claudio, pero no podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Si un jugador declara que no tiene sentido venir a la selección nacional ahora, no puedo llevarlo", lanzó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.



Estas declaraciones no cayeron nada bien en Claudio Pizarro, quien utilizó su cuanta de Twitter para responder con todo a Ricardo Gareca.

"Jamás me autoexcluí de la selección peruana. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminando el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país no estamos acostumbrando a la milonga".

Sin duda, un fuerte cruce entre Claudio Pizarro y Ricardo Gareca. ¿Quién tiene la razón? ¿Alguno se arrepentirá de lo que dijo? ¿Conversarán para aliviar el problema? ¿Qué opinas?