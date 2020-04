Claudio Pizarro escogió a los técnicos peruanos que le gustaría que lo vuelvan a dirigir

Claudio Pizarro tuvo muchos entrenadores desde que empezó su vínculo con el fútbol, pero él mencionó tres nombres ante la consulta de qué director técnico le gustaría que lo vuelva a dirigir. Desde Bremen, el ‘Bombardero’ atendió a una entrevista en vivo en Instagram, con el periodista César Vivar, y respondió la interrogante.

“Difícil, eh. Te voy a decir algunos y te voy a dar una explicación de por qué. Te voy a decir unos que estuvieron en mis inicios... tuve muchos entrenadores”, explicó Pizarro, antes de entrar de lleno en su respuesta.

“Julio César Uribe. Porque me pareció un buen entrenador y, porque, aparte, era un jugador extraordinario y había muy buena dinámica. Creo que el tiempo que estuvimos pudo ser más largo”, aseguró el atacante del Werder Bremen.

Sin embargo, el ‘Diamante’ no fue el único. “El otro: Roberto Arrelucea. Lo tuve en Deportivo Pesquero. Me gustaba su forma de trabajar, la manera que tenía... Yo en esa época era muy joven. Tal vez no presté atención, no aprendí lo que debía tal vez”, contó Pizarro.

Por último, el deportista de 41 años se refirió a Dragan Miranović, con quien coincidió en la selección peruana Sub-17, a mediados de los 90. “Hubo un entrenador del cual yo aprendí mucho, sobre todo, técnica, que estuvo en la Sub 17. se llamaba Dragan Miranovic. Es uno de los entrenadores que me sorprendió mucho. Yo tenía 16 años, 17, cambió mi idea de ver el fútbol, digamos”, reveló Pizarro.

