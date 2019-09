Claudio Vivas tras ser despedido de Sporting Cristal: "Barreto no tuvo ética. Esto estaba orquestado"

Luego de su abrupta salida de Sporting Cristal , el técnico argentino Claudio Vivas rompió su silencio y disparó contra Manuel Barreto, nuevo encargado del primer equipo del cuadro celeste. Para el argentino, "todo estaba orquestado".



"Me pidieron que me corra de mi lugar. Traté de explicar que no era justo, no era el momento. Pero cuando vi que la decisión estaba tomada, les dije muchas cosas en la cara a las 2 personas que manejan el fútbol de Cristal", reveló sobre su despido de Sporting Cristal en el programa radial "Las Voces del Fútbol".



"(Manuel) Barreto no tuvo ética. Esto estaba orquestado. Cuando el técnico de reserva no quiere tener relación con el de primera es muy difícil trabajar. Es difícil encontrar armonía cuando las partes no hacen nada", lanzó el argentino.



"No veo normal que Barreto dirija. Teníamos un trato profesional hasta que una vez discutimos por un futbolista y desde ahí nunca más se relacionó con nosotros. Barreto no esta identificado con Cristal", continuó Claudio Vivas.



Asimismo, el técnico deseó suerte al plantel de Sporting Cristal. "El club esta preparado para ser el mejor de Perú . Le deseo el bien a Cristal y que puedan lograr el campeonato. Me queda masticar bronca y tragar veneno".