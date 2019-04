Claudio Vivas preocupa a los hinchas de Sporting Cristal con estas palabras sobre lesión de Emanuel Herrera [VIDEO]

El último domingo, Emanuel Herrera salió lesionado de la rodilla en el Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 11 de Liga 1. El delantero solo jugó 20 minutos y tuvo que ser atendido de emergencia. ¿Qué dijo el DT celeste Claudio Vivas?



"La lesión de Emanuel Herrera aparentemente es seria, pero no voy a ampliar porque no soy médico ni es lo que me corresponde. Sin embargo, creo que es importante", lanzó Claudio Vivas sobre la lesión del goleador rimense.



"De todas maneras, habrá un informe previo, pero hasta que no se hagan los estudios no vamos a decir nada concreto. Lamento muchísimo su lesión, se la produjo él solo y es una baja muy importante para nosotros", agregó preocupado el DT argentino.

Emanuel Herrera sufrió grave lesión y salida en camilla impactó a todos en el Universitario vs Cristal (Video: Gol Perú)

Por otro lado, el panelista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati, señaló que la lesión de Emnauel Herrera "es bastante grave" y que afectó la "rótula de la rodilla".