Claudio Vivas, técnico de Sporting Cristal: "Éramos el hazmerreír de Perú y sin embargo hemos dado un paso importante"

Sin pelos en la lengua. Así se mostró Claudio Vivas , técnico de Sporting Cristal, luego de su gran victoria ante Olimpia Paraguay, en la última fecha del grupo C de Copa Libertadores, que lo puso en la segunda fase de la Copa Sudamericana tras quedar tercero con 7 puntos.



"La cantidad de generación de jugadas no me sorprende y básicamente hubo gran compromiso de los jugadores. Algo muy meritorio de ellos. Nadie se guardó nada. Cometimos errores... en nuestros partidos de local sobre nueve puntos hicimos solo cuatro, pero este premio de salir tercero hace que lleguemos con ilusión", analizó Claudio Vivas sobre su participación en la Copa Libertadores.



"Hay mucha gente que no está conforme con este puesto, éramos el hazmerreír de Perú y sin embargo hemos dado un paso importante. Voy a repetir: no era la idea pero es lo que tenemos por ahora", lanzó el técnico argentino.



Ahora, Sporting Cristal debe esperar el sorteo, que se llevará a cabo este lunes 13 de mayo, para conocer a su rival en la segunda fase de Copa Sudamericana. El otro equipo peruano que también estará en esta instancia es Melgar.