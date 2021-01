Coki Gonzáles envió una carta notarial a Carlos Alberto ‘Tigrillo’ Navarro por sus declaraciones emitidas el año pasado en Exitosa Deportes, ofreciendo un plazo de 48 horas para que se rectifique.

“A raíz del incidente ya subsanado con el profesor Mosquera me llegaron unos videos que no había visto del señor Carlos Alberto Navarro. El señor Navarro ya recibió su carta notarial y deberá rectificarse, de lo contrario, procederé de acuerdo a ley. Cuando ese señor habló todas esa cosas de mí mucha gente me dijo que lo veo, no quise hacerlo lo minimicé. A raíz de eso comenzaron a atacarme por ser supuestamente consumidor de drogas, no entendía el motivo, ya que ni lo soy y mucho menos me habían acusado de eso”, escribió el periodista deportivo en su cuenta de Twitter.

Coki Gonzales agregó que pueden decirle que es un mal periodista o un mal amigo, pero que no permitirá que se manche su honra con una mentira.

“Cuando Alan Diez ponga fecha en su programa hablaré todo sobre ese señor y responderé preguntas de ustedes. Sean felices y cuídense. Dios los bendiga”, concluyó.

En 2020, ‘Tigrillo’ Navarro se refería así sobre Coki Gonzales: “Porque yo no tengo que gastar en ingentes cantidades de dinero para comprar cerveza, no tengo que comprar droga, no tengo, de ninguna manera, pagar psicólogos porque no los necesito, porque en mi vida he tenido una formación que yo agradezco a mi viejo, mi vieja y a los que me rodean, que son mis hermanos y mis familiares cercanos. No he tenido traumas en mi vida, no tengo que ir al psicólogo”.

Coki Gonzales mandó carta notarial al 'Tigrillo' Navarro para que se rectifique. (Twitter)