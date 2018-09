Colombia vs Argentina EN VIVO EN DIRECTO TV transmisión ONLINE Amistoso por fecha FIFA en New Jersey

Colombia vs Argentina EN VIVO EN DIRECTO. 'Cafeteros' se miden ante 'Albicelestes' este martes en el MetLife Stadium de New Jersey, en amistoso internacional por fecha FIFA. El partido arrancará a las 7:00 p.m. de Perú y Colombia (9:00 p.m. de Argentina) por las señales de TyC Sports y Caracol TV.



¿Vas a seguir el Colombia vs Argentina vía Internet? Trome.pe . , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Colombia y Argentina, sin James Rodríguez y Lionel Messi, respectivamente, protagonizarán uno de los choques más atractivos de la jornada de amistosos. Ambos buscan el recambio generacional con jóvenes promesas.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 9:00 p.m.

Chile / 9:00 p.m.

Uruguay / 9:00 p.m.

Paraguay / 8:00 p.m.

Bolivia / 8:00 p.m.

Ecuador / 7:00 p.m.

Perú / 7:00 p.m.

Colombia / 7:00 p.m.



Tanto Colombia como Argentina cuentan con técnicos interinos que subieron de la Sub 20. Los 'Cafeteros' son comandados por Arturo Reyes, quien entró en lugar del saliente José Pékerman. La 'Albiceleste', por su parte, a Lionel Scaloni por el despedido Jorge Sampaoli.



Ambos ya lograron su primera victoria al mando de sus respectivas selecciones. Colombia se impuso 2-1 frente a Venezuela, mientras que Argentina goleó 3-0 a Guatemala.

Más allá de lagunas novedades, Colombia mantendrá a sus principales piezas en su once titular. Cuadrado, Quintero y Falcao estarán en el ataque 'Colocho'.



Mientras, Argentina, que ante Guatemala alineó a varios debutantes, probará un nueva dupla en la delantera: Dybala-Icadi (ambos no jugaron dicho encuentro).



Colombia vs Argentina: Alineaciones probables



Colombia: Ospina, Palacios, Tesillo, Sánchez, Borja, Barrios, Uribe, Cuadrado, Quintero, Bacca, Falcao.



Argentina: Armani, Bustos, Pezzella, Funes, Acuña, Paredes, Battaglia, Meza, Cervi, Dybala, Icardi.