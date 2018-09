Colombia vs. Argentina EN VIVO EN DIRECTO. La selección cafetera y la gaucha se vuelven a ver las caras en un nuevo amistoso y en lo que sería su partido número 36 en la historia de ambas selecciones sudamericanas. Esta vez, la realidad los colochos y los albicelestes es parecidas, ya que están en etapa de transición por la renuncia de José Pekerman, quien renunció al buzo tricolor tras el mundial Rusia 2018. En tanto, los sureños despidieron al 'hombrecito' Jorge Sampaoli por la humillante participación en la última Copa del Mundo del que se despidieron con una goleada ante Francia. Este nuevo duelo, que no contará con James Rodríguez ni Lionel Messi, será la preparación a la próxima Copa América 2019 que se jugará en Brasil. El duelo de la fecha se jugará este martes 11 de septiembre y será transmitido por TyC Sports (Argentina). En Colombia lo pasará Caracol Tv y Gol Caracol ; beIN Sports (Estados Unidos y Europa).



Colombia vs. Argentina se han enfrentado 35 veces en toda su historia. Los gauchos ganaron 19 veces, mientras que los cafeteros apenas 8. Empataron otras 8 veces y los albicelestes llevan una diferencia a favor en su historial de 11 partidos ganados. En último enfrentamiento fue en las Eliminatorias Rusia 2018.

¿A qué hora se juega el Colombia vs. Argentina? El partido se jugará el martes 11 de septiembre a las 7:00pm. (hora peruana y colombiana) / 9:00 (hora argentina). Pero si estás en otro lugar del mundo, fíjate en la diferencia horaria de tu país y compáralo con el país donde resides. En México y Ecuador, el encuentro se transmitirá a las 7:00pm y el Chile será a las 9:00pm.



¿Dónde se va a jugar el Colombia vs. Argentina? Este duelo amistoso FIFA se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey, estadio en el que Perú enfrentó a la selección cafetera en la Copa América Centenario en el 2016.

Colombia 2-1 Venezuela: Goles y resumen

Colombia buscará romper la 'maldición' que tiene con Argentina , ya que durante la era de José Pékerman nunca le pudo ganar a los gauchos o marcarle un solo gol. Justamente una derrota 2 por 1 de Colombia con Argentina en Barranquilla llevó a que saliera Leonel Álvarez y se buscara a José Pekerman para llegar a ‘la Tricolor’, pero ese encuentro del 15 de noviembre de 2011 fue el último en el cual un jugador colombiano pudo vencer a un portero de ‘la Albiceleste’.

Desde ese día son cuatro los Colombia vs.Argentina que los colochos no han podido ganar ni gritar un gol cafetero: Empataron 0-0 en la fecha 13 de eliminatorias al Mundial Brasil 2014. En la Copa América de Chile también se enfrentaron con 0 goles dentro de los 90 minutos del partido y en penales también cayeron 5-4. En la fecha 4 de Eliminatorias, Argentina ganó 1-0 y en la Fecha 12, los albicelestes golearon 3-0 a los cafeteros.

Por ello el Colombia vs. Argentina de este martes 11 de septiembre no es solo un amistoso, sino la oportunidad de romper esa 'maldición' que se inició con Pekerman.



Para encontrar una victoria de Colombia contra Argentina hay que remontarse al 20 de noviembre de 2007 la Fecha 4 de las Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. En esa oportunidad se dio el triunfo 2 por 1 en El Campín de Bogotá con goles de Rubén Bustos y Dayro Moreno, mientras que el tanto de los del sur del continente fue obra de Lionel Messi, el gran ausente en este amistoso en New Jersey.



¿Qué canales transmitirán el Colombia vs. Argentina? En Argentina el canal TyC Sports será el canal encargado de transmitir este amistoso FIFA. En Colombia, Caracol Tv y Gol Caracol serán los canales encargados de llevar la señal a todo el país cafetero. En Estados Unidos y Europa, beIN Sports es el canal de pago que se encargará de la señal de transmisión del Colombia vs. Argentina.



MetLife Stadium de New Jersey