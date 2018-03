Colombia vs Australia: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV amistoso FIFA rumbo a Rusia 2018

Colombia vsAustralia : EN VIVO ONLINE TV El equipo cafetero enfrenta a los 'socceroos' este martes en el estadio Craven Cottage de Londres en partido amistoso internacional FIFA con miras a Rusia 2018. Colombia va por otro triunfo ante Australia luego de la histórica victoria ante Francia. (2:00 p.m.) (TV: Caracol TV)



El Colombia vs Australia será un partido lleno de expectativa para los cafeteros tras su rutilante remontada 3-2 a Francia en París. El equipo de José Pekerman le dio vuelta a un 2-0 en contra.



Pese a que muchos consideran al próximo rival de menor jerarquía, el triunfo ante Francia le ha servido a los cafeteros a recuperar confianza tras unos meses de incertidumbre luego de la clasificación a Rusia 2018. Así el Colombia vs Australia

podría consolidar el buen momento.



Los soccoreros, por su parte, sufrieron una derrota ante Noruega en otro amistoso FIFA. Australia comparte el Grupo C del Mundial Rusia 2018 con Perú, Dinamarca y Francia.



Los cafeteros buscan consolidar su juego y recuperar el título de protagonista del Mundial en el que le tocó las selecciones Japón, Polonia y Senegal en el Grupo H.

Colombia 3-2 Francia: Goles y resumen

"Tenemos que tener la mesura, el equilibrio para saber digerir esta victoria. porque no significa nada. Nuestro objetivo es la Copa del Mundo", dijo el delantero Radamel Falcao sobre el triunfo ante Francia y antes de encarar el Colombia vs Australia.

Australia tiene un nuevo camino por recorrer. Con su nuevo técnico Bert van Marwijk a pocos meses del Mundial se preocupa más por el funcionamiento que por los resuldos.



El zaguero Santiago Arias, del PSV Eindhoven, cree que en este punto de la preparación las victorias solo pueden servir para mejorar.



"Australia es un buen equipo, que guardó buenos jugadores para este partido, pero ante todo debemos pensar en nuestro fútbol, en seguir creciendo, en seguir mejorando", señaló Santiago Arias previo al Colombia vs Australia.

Alineaciones del Colombia vs Australia:



Colombia: Ospina, Fabra, Mina, D. Sánchez, Arias, Aguilar, C. Sánchez, James Rodríguez, Uribe, Muriel y Radamel Falcao.



Australia: Ryan, Behich, Wright, Degenek, Milligan, Jedinak, Leckie, Mooy, Irvine, Nabbout y Petratos.

