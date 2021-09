MÁRQUENLO EN LA AGENDA. Estamos a una sola fecha de culminar la jornada triple de setiembre por las eliminatorias y cuyo punto más escandaloso fue el Brasil-Argentina suspendido. Sin embargo, ya mirando los partidos del cierre tenemos el Colombia vs. Chile EN VIVO como uno de los más atractivos. Los ‘cafeteros’ sacaron un empate en Paraguay y Chile hizo lo propio en casa de Ecuador.

Antes del Colombia vs. Chile EN VIVO hay que recordar que los colombianos se sitúan en el puesto 5 con 10 puntos y los chilenos van 8° con 7 puntos. Ambos equipos no ganan hace tres partidos y por ello el triunfo se hace obligatorio.

Chile acusa un problema grande para el partido y es que no tiene delanteros. Eduardo Vargas está suspendido, Alexis Sánchez no fue convocado por lesión y Ben Brereton tuvo el problema con la presión de la Premier League por lo que no fue tomado en cuenta.

🔜 En el horizonte de #LaRoja ya está Colombia 🇨🇴



🇨🇱⚽️ Seguimos trabajando para dar el 💯 en las #EliminatoriasSudamericanas



📸 Carlos Parra #VamosLaRoja #VamosChile pic.twitter.com/lPCGHwKTHH — Selección Chilena (@LaRoja) September 7, 2021

Por parte de Colombia, el técnico Reinaldo Rueda no podrá contar con el zaguero central Davinson Sánchez, suspendido, y el volante Andrés Andrade, quien fue desconvocado por lesión.

Colombia logró rescatar un empate 1-1 de Asunción contra los paraguayos (Foto Reuters)

Posibles alineaciones del Colombia vs. Chile EN VIVO

Colombia: Ospina: Medina, Murillo, Mosquera, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado, Díaz; Borja y Borré (Martínez)

Chile: Bravo; Díaz, Roco, Medel; Isla, Baeza, Arangüiz, Vegas; Vidal, Meneses y Valencia

Desde Quito, Ecuador y Chile empataron sin goles por las Eliminatorias 2022 en la seta fecha. (Foto: AFP)

¿A qué hora y cuándo juegan Colombia vs Chile EN VIVO por fecha 10 de Eliminatorias Qatar 2022?

El Colombia vs. Chile EN VIVO se juega este jueves 9 de setiembre desde las 6:00 p.m. (hora peruana y hora de Colombia). En Chile, el horario es de las 8:00 p.m. al igual que en Argentina, Brasil y Uruguay.

🛫⚽️ En nuestro camino a casa, ya nos vemos Barranquilla 👋#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/D03rHAoj7m — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 6, 2021

¿Qué canales transmiten el Colombia vs Chile EN VIVO?

Esta es la guía de los canales que transmitirán el partido entre Colombia y Chile de este jueves 9 de setiembre

Perú 6:00 p.m. Movistar Plus / Canal 6 y 706

6:00 p.m. Movistar Plus / Canal 6 y 706 Colombia 6:00 p.m. Caracol TV y GOL Caracol

6:00 p.m. Caracol TV y GOL Caracol Chile 8:00 p.m. TNT Sports 2 / TNT Sports HD/ Chilevisión

8:00 p.m. TNT Sports 2 / TNT Sports HD/ Chilevisión Ecuador 6:00 p.m. El Canal del Fútbol / ECDF YouTube

6:00 p.m. El Canal del Fútbol / ECDF YouTube Bolivia 7:00 p.m. Tigo Sports

7:00 p.m. Tigo Sports Paraguay 7:00 p.m. Tigo Sports

7:00 p.m. Tigo Sports Venezuela 7:00 P.M. TLT

7:00 P.M. TLT Argentina 8:00 p.m. TyC Sports

8:00 p.m. TyC Sports Uruguay 8:00 p.m. VTV

8:00 p.m. VTV Brasil 8:00 p.m. Globo

Antecedentes del Colombia vs. Chile EN VIVO

De los últimos cinco choques entre Colombia y Chile por eliminatorias, cuatro de ellos terminaron empatados y en uno se impusieron los colombianos dejando en claro la paridad que existe. A nivel de local, Colombia no vence a ‘La Roja’ desde el 2001.

