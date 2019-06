Colombia vs. Chile EN VIVO Día. Hora y Canal por cuartos de final de la Copa América 2019

COLOMBIA VS. CHILE | EN VIVO | EN DIRECTO | DÍA, HORA Y CANAL | COPA AMÉRICA 2019 | CUARTOS DE FINAL | Cafeteros y colochos se enfrentarán en cuartos de final de la Copa América 2019. La selección colombiana le hará frente a los chilenos en esta nueva fecha del torneo de la Conmebol. Colombia llega a cuartos invicto, pues en fase de grupos derrotó a Argentina (2-0), Qatar (1-0) y a Paraguay (1-0). En tanto, Chile perdió su último encuentro ante Uruguay (1-0), que le quitó el liderato del grupo C. Para ver FÚTBOL TV EN VIVO tienes varias alternativas para conectarte online en el MINUTO A MINUTO o vía streaming en directo y conocer los HORARIOS Y CANALES DEL MUNDO. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Colombia vs. Chile en Trome.pe. A continuación conoce el DÍA, HORA Y CANAL de este duelo no apto para cardíacos.

¿Cuándo y dónde se juega el Colombia vs. Chile por la Copa América 2019? El partido romperá fuegos este viernes 28 de junio en el Arena do Sao Paulo.



¿A qué hora se juega el Colombia vs. Chile? El partido por la Copa América 2019 lo podrás ver en nuestro país vía América TV a las 6:00 p.m. En Colombia se verá vía Caracol TV y RCN, mientras que en Chile se transmitirá a las 7:00 p.m. vía Canal 13 y TVN. DirecTv será la señal encargada de transmitir este partidazo en todo latinoamérica en los siguientes horarios: Argentina (8:00 p.m) | México (6:00 a.m.) | Brasil (8:00 p.m.) | Bolivia (7:00 p.m.) | Canadá (6:00 p.m.) | Ecuador (6:00 p.m.) | Estados Unidos (6:00 p.m.) | Venezuela (7:00 p.m.)

En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019, Colombia vs. Chile podrá verse a través de los canales Watch TNT, TNT USA, Univisión Now, UniMás y Univisión Deportes | 11:00 a.m. (Los Ángeles) | 2:00 p.m. (Miami y Nueva York)

Horarios del Perú vs. Chile en otros países del mundo





18:00 horas en México

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

00:00 horas (sábado) en España, Italia, Francia, Alemania

02:00 horas (sábado) en Catar y Arabia Saudita

07:00 horas del sábado en China

08:00 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Así llega Chile a cuartos de final de la Copa América



Chile vs. Japón 4-0

Chile vs. Ecuador 2-1

Chile vs. Uruguay 0-0