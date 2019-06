Colombia vs Chile EN VIVO se enfrentan en partidazo por los cuartos de final de la Copa América 2019 

Colombia vs. Chile EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE La Tricolor y la 'Roja' se ven las caras, este viernes, en un duelo de ida y vuelta, por los cuartos de final de la Copa América 2019. El partido fue pactado para las 6:00 p.m., (hora peruana), en el Arena Corinthians de Sao Paulo y lo puedes seguir desde la señal de de América TV o por DirecTV Sports para todo Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Colombia vs Chile vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



La generación dorada de la estrella solitaria afronta este Colombia vs Chile como un nuevo reto y conseguir un verdadero 'Bicampeonato' luego que la Conmebol les quitara ese título tras ganar la Copa América Centenario. Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal levantaron este título en 2015 y 2016.



La 'Roja' dejó en el camino a Ecuador y Japón, y solo cayó ante Uruguay. Ahora tendrá que defender su título en este Colombia vs Chile.



Reinaldo Rueda, DT de los cafeteros, repetirá en este Colombia vs Chile el once que venció a japoneses y ecuatorianos, con un recuperado Gary Medel, quien se ha convertido en la piedra angular de la zaga mapochina. Arturo Vidal y Alexis Sánchez encabezarán la artillería.



Gol de Duván Zapata (Video: América Tv)

Colombia vs. Chile | Horarios del partido:



18:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:00 horas del sábado - Reino Unido

01:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia



Los 'Cafeteros' llegan a este Colombia vs Chile sabiendo que no son favoritos, pues en los tres cotejos que han definido eliminación en la Copa América. La 'Roja' lo ha ganado todo.



Carlos Queiroz intenta jugar a la psicología con los sureños y les cargó la presión del partido. "El campeón es Chile, nosotros llegamos para crecer o aprender con ellos", afirmó en rueda de prensa.



El duelo entre colombianos y chilenos es uno de los más atractivos de las llaves de cuartos de final del torneo por las buenas sensaciones que ambos equipos han dejada hasta ahora en Brasil.



James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado liderarían la ofensiva, en este Colombia vs Chile, donde también estaría, desde el inicio, Duván Zapata y Roger Martínez. El capitán, Radamel Falcao García iría al banco por una decisión técnica.



Colombia vs. Chile | Canales



Colombia: Caracol Play, Caracol TV, DirecTV Sports

Chile: Canal 13, TVN, CDF, DirecTV Sports

Perú: América, DirecTV Sports

Colombia vs Brasil: Probables alienaciones.



Chile: Gabriel Arias - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour - Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal - José Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.



Colombia: David Ospina - Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo - Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe - Roger Martínez, Duván Zapata, James Rodríguez. DT: Carlos Queiroz.