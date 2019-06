Colombia vs. Chile EN VIVO Canales del partido decisivo por cuartos de final de la Copa América 2019

Colombia vs. Chile |EN VIVO | CANALES TV |EN DIRECTO colombianos y chilenos se ven las cara en el Arena Corinthians, en busca de las las semifinales de la Copa América 2019 y si no te quieres perder este partidazo consulta aquí los horarios de TV y los canales en el mundo.



¿A qué hora y quien trasmite el Colombia vs Chile por los cuartos de final de la Copa América 2019?

En Colombia el duelo lo puedes seguir (6:00 p.m.) por la señal de Caracol TV, RCN, CDF Premium. Mientras que en territorio chileno (8:00 p.m.) lo puedes ver por Canal 13, TyC Sports. También puedes seguir las INCIDENCIAS y MINUTO a MINUTO en Trome.pe.



En España, será televisado el sábado 29 de junio a las 00:00 horas por los canales beIN Sports, DAZN Spain y Movistar+.

En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 Colombia vs. Chile podrá verse a través de los canales Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App | 4:00 p.m. (Los Ángeles) | 7:00 p.m. (Miami y Nueva York)



La 'Roja' dejó en el camino a Ecuador y Japón, y solo cayó ante Uruguay. Ahora tendrá que defender su título en este Colombia vs Chile.



Reinaldo Rueda, DT de los cafeteros, repetirá en este Colombia vs Chile el once que venció a japoneses y ecuatorianos, con un recuperado Gary Medel, quien se ha convertido en la piedra angular de la zaga mapochina. Arturo Vidal y Alexis Sánchez encabezarán la artillería.



Colombia vs. Chile: Guía de horarios y canales en el mundo



Perú | 6 p.m. | América Televisión y DIRECTV Sports

Argentina | 8 p.m. | TyC Sports y TV Pública

Colombia | 6 p.m. | Caracol TV, RCN y DIRECTV Sports

Venezuela | 7 p.m. | Venevisión, IVC y DIRECTV Sports

​Chile | 8 p.m. | Canal 13, TVN y DIRECTV Sports

Ecuador | 6 p.m. | Teleamazonas y DIRECTV Sports

México | 6 p.m. | Sky Sports

​Paraguay | 7 p.m. | TIGO Sports y DIRECTV Sports

​Uruguay | 48 p.m. | Dexary y DIRECTV Sports



Los 'Cafeteros' llegan a este Colombia vs Chile sabiendo que no son favoritos, pues en los tres cotejos que han definido eliminación en la Copa América. La 'Roja' lo ha ganado todo.



El duelo entre colombianos y chilenos es uno de los más atractivos de las llaves de cuartos de final del torneo por las buenas sensaciones que ambos equipos han dejada hasta ahora en Brasil.



James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado liderarían la ofensiva, en este Colombia vs Chile, donde también estaría, desde el inicio, Duván Zapata y Roger Martínez. El capitán, Radamel Falcao García iría al banco por una decisión técnica.

Colombia vs Chile: Canales del mundo



Argentina TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Australia beIN Sports Connect, beIN Sports 1, Kayo Sports

Austria TRT Spor, DAZN

Bélgica Play Sports 1, Play Sports

Bolivia Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil SporTV, SporTV Play

Canadá TSN2, TSN GO

Chile Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes, Caracol Play

Costa Rica Sky HD, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

República Dominicana Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador TCS GO, Sky HD, Canal 4 El Salvador

Finlandia Viaplay Finland, Viasat Football HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Grecia ERT Sports HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras

Internacional Bet365

Irlanda Eir Sport 2

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV1

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico

España DAZN Spain

Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Uruguay vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision