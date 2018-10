Colombia vs. Costa Rica. EN VIVO | EN DIRECTO James Rodríguez y Radamel Falcao, vuelven a escena esta vez para enfrentar a una necesitada selección de centroamericana El duelo que pactado para este martes, desde las 7:00 p.m., (Hora peruana), en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, duelo que puede seguir en Caracol TV para Colombia y Televisa Deportes.



El Colombia vs. Costa Rica toma a las dos selecciones con entrenadores interinos y pese a eso los cafeteros llegan motivados con su triunfo 2-4 ante Estados Unidos y Arturo Reyes, seleccionador tricolor contará para esta convocatoria con Radamel Falcao García, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.



El reemplazante del argentino José Pekerman aprovechará este Colombia vs. Costa Rica, para preparar la base del equipo para la Copa América del 2019 y las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Similar situación afronta para el Colombia vs. Costa Rica, Ronald González, técnico interino de los 'Ticos' quien trabajará hasta final del 2018 para dejarle una amplia base al uruguayo Gustavo Matosas quien empieza a trabajar en enero del 2019.



Keylor Navas será quien ponga la autoridad bajo los tres palos en este Colombia vs. Costa Rica mientras que la frescura la aportaráel centrocampista Allan Cruz.

Colombia vs. Costa Rica | Posibles alineaciones:



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Felipe Aguilar, Davinson Sánchez, Cristian Borja; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Radamel Falcao García.



Costa Rica: Keylor Navas; Giancarlo González, Óscar Duarte, Cristian Gamboa, Kendall Waston, Ronald Matarrita; David Guzmán, Allan Cruz, Bryan Ruiz, Joel Campbell y Johan Venegas.