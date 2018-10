Colombia vs Estados Unidos. EN VIVO EN DIRECTO La selección tricolor atraviesa un proceso de transición sin José Pékerman. Pero con estrellas como James Rodríguez y Radamel Falcao pisarán, desde las 6:30 p.m., el estadio Raymond James Stadium de Tampa y que puedes seguir por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



Sin José Pekerman en el banco este Colombia vs Estados Unidos será dirigido interinamente Arturo Reyes, quien tiene que hacer respetar el record de 19 enfrentamientos con 12 triunfos para el equipo 'cafetero'.



El Colombia vs Estados Unidos, servirá para el reencuentro entre James Rodríguez y Radamel Falcao. El volante del Bayern Munich, estuvo ausente por lesión en los amistosos de setiembre y llevaría la cinta de capitán este jueves en en Florida



Christian Pulisic, uno de los referentes de la selección local se perderá el Colombia vs Estados Unidos por una lesión muscular. El jugador del PSG, Tim Weah, lo supliría en la ofensiva del cuadro norteamericano junto a Bobby Wood (Hannover 96), así lo habría determinado el DT, Dave Sarachan.



“Colombia es un equipo talentoso, fuerte, técnico, rápido y con experiencia”, señaló en la antesala el DT de Estados Unidos.



Colombia vs. Estados Unidos: Posibles Alineaciones



Colombia: Ospina; Arias, Sánchez, Murillo, Machado; Barrios, Uribe; Cuadrado, Juan Quintero; James Rodríguez y Radamel Falcao.



Estados Unidos: Guzan; Yedlin, Carter-Vickers, Miazga, Robinson; Trapp, Acosta, Bradley; Green; Weah y Wood.