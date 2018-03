En el Colombia vs Francia, Juan Fernando Quintero anotó el gol de la remontada para el seleccionado cafetero que se impuso 3-2 en un resultado histórico para el equipo de José Pékerman.



Tras el 2-1 de Francia vs Colombia en el primer tiempo, los cafeteros salieron con todo en el segundo y lograron voltear el partido vía penal.



En el minuto 85', el árbitro cobró una falta a favor de Colombia en el área. Esta vez el encargado de patear los penales, James Rodríguez, se lo cedió a Juan Fernando Quintero, quien no desaprovechó la oportunidad de anotar el tercer tanto cafetero.



Con este gol de Quintero, Colombia se impuso 3-2 ante Francia, un resultado histórico porque le ganó en la casa de los galos, en el Parque de los Príncipes.

Gol de Colombia para voltear el partido. (Video: Twitter)

