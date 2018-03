Colombia vs Francia EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Cafeteros' visitan a los 'Galos' en amistoso FIFA en el Stade de France de París rumbo a Rusia 2018. El partido arrancará a las 3:00 para Perú y Colombia por la señal ESPN 2 para toda Latinoamérica (también pasará por Caracol Televisión).



¿Vas a seguir el Colombia vs Francia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y todas las reacciones post partido. ¡No te lo pierdas!



Colombia y Francia protagonizarán uno de los cotejos más atractivos de esta fecha. Ambas escuadras tienen en sus plantillas a varios de los mejores futbolistas del mundo. ¿Qué selección se llevará el triunfo?



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 5:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m

España / 9:00 p.m.

Francia / 9:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Estados Unidos / 4:00 p.m. (Miami)



La última vez que ambos se enfrentaron, Francia derrotó 1-0 a Colombia con gol de Ribéry. Esto pasó un 3 de junio de 2008 en el mismo reciento deportivo donde se verán las caras este viernes (también fue amistoso).



Francia, una de las favoritas a ganar el Mundial Rusia 2018, enfrentará a Colombia con todas sus figuras. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Rabiot, son los que más destacan.



Colombia, por su parte no se queda atrás. Tiene en sus filas a James Rodríguez , Radamel Falcao, Juan Cuadrado, entre otros. ¡Será un partidazo de principio a fin!



Colombia vs Francia: Alineaciones probables



Colombia: Ospina; Arias, Mina, Murillo, Fabra, Aguiar, Sánchez, Cuadrado, James, Cardona, Falcao.



Francia: Mandanda, Jallet, Varane, Umtiti, Digne, Rabiot, Matuidi, Dembélé, Martial, Mbappé, Griezmann.