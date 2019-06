Colombia vs Panamá EN VIVO Con Falcao y James, juegan amistoso internacional por fecha FIFA

Colombia vs Panamá : La selección cafetera enfrenta a los 'Canaleros' este lunes en el estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá, en partido amistoso internacionacional por fecha FIFA. Colombia busca un triunfo ante Panamá para encaminar su preparación rumbo a la Copa América 2019. (TV: Caracol TV para Colombia) (5:00 p.m. hora peruana)



El partido Colombia vs Panamá será una prueba de fuego para los colochos y el DT portugués Carlos Queiroz con miras a su participación en la Copa América 2019. La expectativa está puesta es desvelar las dudas sobre el funcionamiento del equipo.



En el mismo sentido los Canaleros, asumen el duelo Colombia vs Panamá con seriedad a portas de la Copa de Oro en Estados Unidos. Además, los cafeteros cierran su preparación ante Perú.



El duelo Colombia vs Panamá será el tercer partido de Queiroz al mando de la selección cafetera tras el triunfo en el debut ante Japón en amistoso de marzo pasado. Luego perdió ante Corea (2-1).



Colombia se estrenará ante Argentina en la Copa América 2019 desde el Grupo B, junto a Qatar y Paraguay. Radamel Falcao, James Rodríguez y David Ospina son las piezas claves del equipo cafetero.



El técnico de Panamá Julio Dely Váldes, apelará a sus internacionales Gabriel Torres y José Luis Rodríguez para afrontar el Colombia vs Panamá. Luego chocará ante Uruguay en su segundo duelo amistoso de la fecha FIFA.

Alineaciones posibles del Colombia vs Panamá:



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Cristian Borja; Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona; Duván Zapata y Radamel Falcao.



Panamá: José Calderon; Kevin Galván, Fidel Escobar, Adolfo Machado, César Blackman; Armando Cooper, Marcos Sánchez, José Luis Rodríguez; José Fajardo, Rolando Blackburn y Gabriel Torres.

