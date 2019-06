Colombia vs Paraguay EN VIVO Horarios y canales tv | Grupo B de Copa América 2019

Colombia vs Paraguay : Los cafeteros pueden darle la clasificación a Perú si no pierden ante la Albirroja, que por su lado, necesita un triunfo para meterse a los cuartos de final de la Copa América 2019. El encuentro se disputará en el Arena Fonte Nova de Salvador, Bahia y será por la última fecha del Grupo B del torneo continental.



Colombia hizo la tarea y ganó en las dos primeras fechas a Argentina y Qatar. Con ello, se adueñó del primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo B y si vence o empata con Paraguay le daría la clasificación a la selección peruana.



Por el lado de Paraguay, solo le sirve ganar para clasificar a cuartos de final. Un empate, lo dejaría a merced del resultado del Argentina vs Qatar, en el que ninguno deberá sumar de a tres.



El técnico Carlos Queiroz hará rotaciones con miras al duelo Colombia vs Paraguay. "Estamos mejor que hace unos días atrás pero estamos muy lejos del fútbol que queremos hacer. Hay muchas cosas por mejorar, y ante Paraguay tenemos una buena oportunidad para seguir creciendo", aseguró Queiroz en la previa del partido.



Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata, Jefferson Lerma y Mateus Uribe son los amonestados en el plantel colombiano. Una eventual tarjeta ante los guaraníes los privaría de estar disponibles para el choque de cuartos.

Argentina vs Paraguay: Gol de Richard Sánchez (Video: América Tv)

A última hora del viernes, el golero David Ospina viajó a Colombia autorizado por el cuerpo técnico para atender motivos personales de fuerza mayor, informó la Federación (FCF).

Horarios del partido Colombia vs Paraguay por Copa América 2019:



Perú 2:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Japón 3:00 a.m del martes

México 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Canales del mundo del duelo Colombia vs Paraguay:



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV y Globo

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / TDN, Azteca 7 y Televisa Deportes

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay/ DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports

Alineaciones posibles del Colombia vs Paraguay



Colombia: Camilo Vargas - Stefan Medina, Yerry Mina, Cristian Zapata, William Tesillo - Gustavo Cuéllar, Edwin Cardona, Jefferson Lerma - James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez.



Paraguay: Roberto Fernández - Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia - Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Matías Rojas - Derlis Gonzalez, Federico Santander y Miguel Almirón.

