Colombia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por Caracol TV y Movistar TV duelo por Eliminatorias Rusia 2018

Colombia vs. Paraguay es otro de los partidos importantes de la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018. El partido se jugará este jueves 5 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla desde las 6:00 pm. (Vía Caracol TV/ Movistar Tv). Los cafeteros están necesitados de un triunfo luego de empatar sus anteriores encuentros en la fecha doble de esta etapa clasificatoria.



Colombia no quiere perder lo que podría ser su última oportunidad de triunfo en casa al enfrentar a una Paraguay que aún mantiene la esperanza de escalar y hacer un buen papel ante los colombianos en la cancha de Barranquilla este jueves 5 de octubre. Un triunfo albirrojo podría hacerlos ilusionar con la zona de repechaje.

El equipo de José Pékerman está tercero en la tabla de posiciones de estas Eliminatorias Rusia 2018. Más abajo se encuentra Paraguay con apenas 21 unidades, pero aún mantiene abiertas sus posibilidades de clasificar al mundial. De ganar el Colombia vs. Paraguay, los guaraníes solo esperarían un empate entre Perú vs. Argentina.



Radamel Falcao y James Rodríguez volverán a ser del arranque en el Colombia vs. Paraguay y serán quienes tienen la responsabilidad de llevar a la selección colombiana a la clasificación. Los cafeteros no quieren arriesgarse y lucharán con todo para obtener el triunfo y no pelear el pase a Mundial Rusia 2018 ante Perú en la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, el próximo 10 de octubre.

"Necesitamos que (los hinchas) estén con nosotros los 90 minutos, el partido no se resuelve en 5, 10 minutos, ojalá fuera así”, señaló Radamel Falcao en la previa del Colombia vs. Paraguay. “La gente debe tener paciencia y acompañarnos en todas la circunstancias del juego".

Paraguay que ocupa el puesto 7 de la tabla de Eliminatorias Rusia 2018, 'matemáticamente, aún puede clasificar al mundial, pero necesita ganar sus dos partidos, además de ayuda de otros resultados para poder, siquiera, intentar llegar a la zona de repechaje.



En el Colombia vs. Paraguay, los albirrojos esperan mantenerse a flote y tener un buen rendimiento, pues el horario del partido les va a permitir estar más frescos. "Buscaremos repetir el rendimiento, la atención, la intensidad de la propuesta que tuvimos con Chile”, dijo Francisco 'Chiqui' Arce.

Paraguay no contará con Cristian Riberos ni con los defensores Paulo Da Silva y Junior Alonso, ambos por acumulación de tarjetas amarillas. Miguel Ángel Almirón, volante ofensivo, y el delantero Lucas Barrios se lesionaron antes de viajar a Colombia y Francisco Arce llamó a Óscar Cardozo y a Antonio Sanabria.

ASÍ ALINEARÁN COLOMBIA VS. PARAGUAY



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García.



Paraguay: Antony Silva; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Miguel Samudio; Jorge Moreira, Víctor Cáceres, Richard Ortiz, Óscar Romero; Derlis González y Antonio Sanabria.