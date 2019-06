Colombia vs Paraguay: EN VIVO Partido decisivo por el pase a cuartos de final de la Copa América

Colombia vs Paraguay : EN VIVO ONLINE TV La Albirroja enfrenta a cuadro cafetero este domingo en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía por la fecha 3 del Grupo B de la Copa América 2019. Paraguay necesita un triunfo ante Colombia para pasar a cuartos de final. (2:00 hora peruana) (TV: Caracol Tv para Colombia) (TV: DirecTv para América) (TV: Tigo Sports para Paraguay)



El partido Colombia vs Paraguay encuentra a los cafeteros clasificados a la siguiente ronda pero con la prentensión de mantener el primer lugar del Grupo B. En cambio, los guaraníes solo les sirve el triunfo para alcanzar los cuartos de final.



En primera instancia el duelo Colombia vs Paraguay puede decidir la suerte de la Albirroja, que con un empate clasifica si Argentina no le gana a Qatar, pero si gana también afectará a la selección peruana, y reduciría sus chances de seguir en la Copa América.



En la previa del duelo Colombia vs Paraguay el equipo dirigido por el técnico Eduardo Berizzo sumó dos empates ante Qatar y Argentina y marcha en el segundo lugar. Los cafeteros, clasificados, con seis puntos lideran la serie luego de superar a Argentina y Qatar.



El DT Berizzo haría una variante e incluirá en el ataque a Oscar Cardozo para afrontar el duelo Colombia vs Paraguay, que deberá sustituir la baja de David Ospina, que regresó a su país por una emergia familiar, y se suma al lesionado de gravedad, Luis Muriel.

Colombia vs Qatar: Gol de Duván Zapata (Video: América Tv)

En el caso del entrenador Carlos Queiroz baraja la posibilidad hacer rotaciones para el duelo Colombia vs Paraguay. Además, su estrella Radamel Falcao está en duda por molestias.



Pensando en los cuartos de final, el DT Queiroz reservaría a Duván Zapata, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma y Mateus Uribe, amonestados con una amarilla y con peligro de recibir otra con la suspensión a cuestas.

Alineaciones posibles del Colombia vs Paraguay:



Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Yerri Mina, Cristian Zapata, William Tesillo; Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma, Edwin Cardona; James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez.



Paraguay: Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Derlis González, Miguel Almirón, Matías Rojas; y Oscar Cardozo.

