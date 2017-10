Colombia vs. Perú EN VIVO EN DIRECTO. Colombia y Perú se paralizarán desde las 6:30pm. de este martes 10 de octubre para jugarse la vida y la clasificación al Mundial Rusia 2018. La selección cafetera, con Radamel Falcao y James Rodríguez a la cabeza, van por un triunfo que retumbe el Estadio Nacional de Lima, mientras que los guerreros incas saldrán con toda su artillería para acabar con la maldición de 35 años de no ir a una Copa del Mundo.



Colombia vs. Perú es otro de los encuentros en los que ambas selecciones jugarán al todo o nada por la clasificación al Mundial Rusia 2018. La selección peruana afinará a su mejor artillería: Paolo Guerrero y Christian Cueva para dirigir el ataque bicolor que buscará derrotar al equipo cafetero que llega a Lima golpeado anímicamente tras su derrota inesperada ante Paraguay en la fecha 17 de las eliminatorias en Barranquilla.

Perú 0-0 Argentina: Resumen

Perú llega a la última fecha de Eliminatorias Rusia 2018 con el ánimo a tope tras sacar un histórico empate 0-0 en la Bombonera y dejando con pie y medio fuera del mundial a Argentina, que solo le queda ganar en la altura de Quito ante Ecuador.



Colombia tendrá que mover muy bien sus piezas en el campo y aunque las estadísticas le sonríen, pues no pierden en el Estadio Nacional desde 1981, en esta ocasión el coloso de la avenida José Díaz será un fortín, pues serán más de 60 mil peruanos que alentarán a su selección en este histórico Colombia vs. Perú.

Colombia vs. Perú se jugará en el Estadio Nacional

Perú realizó este lunes su último entrenamiento y reconoció el gramado del estadio Nacional de Lima, recinto donde se disputará el Perú vs. Colombia en la fecha final de la clasificatoria sudamericana. En las prácticas los jugadores, entre ellos Christian Cueva y Paolo Guerrero, realizaron pases largos y disparos de pelota parada.



Sin embargo, el Perú entero está a la incertidunbre de Edinson Flores. El mediocampista de la selección peruana es la gran duda para el Colombia vs. Perú, debido a una lesión que sufrió tras el encuentro con Argentina.





Colombia, que marcha cuarto en la tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018 con 26 puntos (uno más que Perú) necesita ganar el partido en el Estadio Nacional para no depender de una combinación de resultados que lo lleven a su segundo mundial consecutivo.



Radamel Falcao aseveró que el sabor a café amargo por la reciente derrota de 2-1 ante Paraguay ha quedado atrás y que el equipo "está fuerte mentalmente". Exigió a sus compañeros conocer "cada detalle" del rival porque esta vez no tienen margen de error y saben que solo una de las selecciones podrían obtener su pase directo al mundial Rusia 2018.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL COLOMBIA VS. PERÚ



Perú: CMD, ATV

Colombia: Caracol Play, Caracol Tv, Gol Caracol,

Argentina: TyC Sports

Brasil SporTV 3

Costa Rica: Sky Planeta Fútbol y Sku HD

Estados Unidos: beIN Sport Connect U.S.A, FutboTv

El Salvador: Sky Planeta Fútbol, Sky HD

Honduras: Sky Planeta Fútbol y Sky HD

México: SKY Planeta Fútbol y Sky HD

Nicaragua: Sky HD y SKY Planeta Fútbol

Portugal: SporTv 4

Panamá: SKY Planeta Fútbol y Sky HD

Venezuela: ESPN Play Latin América, ESPN Latin América Andina, ESPN Cono Sur

Tabla de posiciones y partidos que se jugarán en la última fecha de Eliminatorias Rusia 2018.

Con un triunfo ante Colombia, Perú clasificaría a un Mundial por primera vez en 36 años, a menos que también ganen Chile y Argentina, y que la Albiceleste lo haga por un margen de goles mayor al peruano. En ese caso, Perú disputaría el repechaje.



El empate en el Colombia vs. Perú lo mantiene en el repechaje, siempre y cuando los argentinos no venzan a Ecuador y Paraguay no le gane a Venezuela. Una derrota lo mantiene en el repechaje si Argentina pierde y Paraguay cae o empata.



Perú, que no ha perdido en sus últimos cinco partidos y se encuentra quinto en zona de repesca con 25 puntos, llega al Colombia vs. Perú en su mejor momento anímico y futbolístico, según su entrenador, el argentino Ricardo Gareca.

ALINEACIONES COLOMBIA VS. PERÚ



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Óscar Murillo, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar, James Rodríguez; y Radamel Falcao.



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva; Edison Flores y Paolo Guerrero.



Alineaciones del Colombia vs. Perú por Eliminatorias Rusia 2018

Estadio: Nacional de Lima