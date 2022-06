Colombia vs. Venezuela EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por semifinales del Torneo Maurice Revello, este jueves 9 de junio desde las 7:30 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN3, Star+(Star Plus) y ESPN Mexico. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de Colombia y Venezuela se medirán para definir a la primera finalista del torneo juvenil, antes denominado Esperanzas de Toulon. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Marcel Roustan.

¿A qué hora se juega el Colombia vs. Venezuela?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 a.m.

España: 2:30 p.m.

Colombia vs. Venezuela: canales del partido y cómo ver por TV

El Colombia vs. Venezuela será uno de los duelos más atractivos de la jornada en el mundo futbolístico. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Marcel Roustan y será transmitido para México, por Star+(Star Plus) y ESPN Mexico. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN3, mientras que en Estados Unidos, en canal con los derechos es beIN SPORTS CONNECT.

Colombia vs. Venezuela: así llegan los equipos al partido

La selección de Colombia tendrá como último obstáculo a Venezuela, para llegar a la final del certamen juvenil, anteriormente llamado Esperanzas de Toulon.

El combinado cafetero se metió hasta semifinales, gracias al primer puesto que ocupó en el Grupo C, después de la derrota en penales a manos de Comoros y los triunfos sobre Argelia y Japón.

“Es importante saber lo que nosotros hemos venido desarrollando. La competencia es la que al final permite que nuestros jugadores vayan encontrando su evolución y desarrollo”, comentó el entrenador de la Sub-20 de Colombia, Héctor Cárdenas, en la antesala del encuentro.

Cárdenas, en la atención virtual a la prensa, añadió: “Creemos plenamente en la capacidad de nuestros delanteros. Creemos que mañana (jueves) debemos muy consistentes en todas las fases. Queremos tener un equipo más compacto”.

Colombia tendrá al frente a Venezuela, de buenas presentaciones hasta el momento. La ‘Vinotinto’ también fue primera en su serie, tras superar a Indonesia, México y a Ghana, a este última en tanda de penales.

El ganador de la serie, vale decir, chocará con la ganadora del México vs. Francia, que también se jugará el jueves.