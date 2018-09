Colombia vsVenezuela : EN VIVO ONLINE TV El cuadro cafetero enfrenta a la Vinotinto este viernes en el Hard Rock Stadium de Florida en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Sin el DT José Pekermán, Colombia busca un triunfo ante Venezuela. (7:00 p.m. hora peruana) (TV: Caracol)



Colombia vs Venezuela inicia la nueva era del equipo cafetero sin la presencia de José Pekerman, quién anunció su alejamiento de la selección hace unos días luego de seis años y medio, pero sin el nombramiento de su sucesor oficial con miras al proyecto Qatar 2022.



El Colombia vs Venezuela será dirigido por el estratega de la Sub 20 Arturo Reyes, en calidad de interino. Así, las estrellas Juan Fernando Quintero, y Radamel Falcao tendrán la misión de sacar adelante el partido en un contexto de nostalgia por el técnico argentino. Los mundialistas James Rodríguez y Yerry Mina no fueron convocados.



Por el contrario, el partido Colombia vs Venezuela será el inicio del proceso del seleccionador Rafael Dudamel, que ha dispuesto de un trabajo a largo plazo en el fútbol de su país, en busca de la ansiada clasificación a Qatar 2022 y antes, ser protagonista de la Copa América 2019.

Colombia vs Venezuela: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO amistoso por fecha FIFA Colombia vs Venezuela: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO amistoso por fecha FIFA

Para ello, Dudamel ha elegido jugadores experimentados que jugarán el Colombia vs Venezuela pero sin dejar de la lado su plan. Salomón Rondón, Josef Martínez y Tomás Rincón son las piezas claves del equipo Vinotinto.

Alineaciones posibles del Colombia vs Venezuela:



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Jeison Murillo, Davinson Sánchez, Cristian Borja; Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Nicolás Benedetti; Radamel Falcao y Luis Fernando Muriel.

Venezuela : Wuilker Faríñez; Alexander González, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Rolf Feltscher; Sergio Córdova, Tomás Rincón, Junior Moreno, Jhon Murillo; Salomón Rondón y Josef Martínez.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.