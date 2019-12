Marlon Gonzales el representante peruano más importante en la promotora de MMA Combate Américas y este viernes será uno de los protagonistas del enfrentamiento principal del estreno de esta compañía en la cadena de los Estados Unidos AXN. Gonzales se enfrentará a un viejo conocido de los aficionados al MMA peruano, el mexicano Horacio Gutiérrez, en el evento denominado ‘Norte América vs. Sudamérica’, en la localidad de Stockton, en California; Estados Unidos. Antes de partir al país del norte, Marlon Gonzales conversó con nosotros sobre este esperado encuentro.

¿Marlon cómo te has preparado todo este tiempo, tras tu ultima victoria de mayo?

Desde mi última pelea en mayo ( en la que derrotó al chileno Pablo Villaseca en la primera visita de Combate Américas al Perú) me he entrenado sin parar, a la espera de un nuevo enfrentamiento, que finalmente se llegó a dar.

Te enfrentas a un conocido de la afición peruana Horacio Gutiérrez, muchos seguidores del MMA peruano han comentado que la clave para la victoria será utilizar la lucha, pero no lo vemos algo tan simple como eso. ¿Qué piensas al respecto?

Si hay que lucharlo, usaré lucha. Si tengo que boxearlo, se boxea. Si tengo que usar el muay thai, usaré mi muay thai. Voy a hacer lo que vea más conveniente en el transcurso de la pelea.

Se comenta que desde que entrenas con Miguel Sarria (campeón mundial del WBC Kick Boxing) se te ha visto un mejor golpeo, pero también te conocíamos un bueno juego de piso ¿Cómo va tu preparación en ese aspecto del MMA?

¿Vieron la pelea contra Pablo Villaseca? Logré derribarlo un par de veces, empleo la lucha cuando tengo que emplearla. Estoy trabajando el profesor Luis Bazán (este aspecto del MMA) y me siento bien con la lucha. Desde que estoy en Inka Sarria he evolucionado bastante como peleador y eso se ha visto reflejado en mis últimas peleas, tengo más variantes, mejor boxeo y muay thai. Ahí están los resultados, se han visto reflejados.

Marlon Gonzales se enfrentará a Horacio Gutiérrez este viernes en California. (Video: Combate Américas)

¿Significa algo para ti, enfrentar a un ex UFC o es totalmente irrelevante?

Ninguno porque los dos somos peleadores. Yo quiero ser campeón del mundo de Combate Americas y tengo que demostrarlo contra cualquier rival que me pongan.





¿En este caso esta cartelera lleva por nombre Norte vs Sudamérica, cómo te sientes de ser el representante no solo del Perú, sino también de toda la región sur del continente?

Muy contento porque en Combate América me esta considerando como deportista. Es algo muy motivador esto y quiero que más peruanos peleen en Combate Américas. Me siento contento, es algo muy bonito. Estoy muy emocionado por esta oportunidad que me están brindando.

Marlon afirmó que su único objetivo es ganar el título de Combate América. (Foto: Alonso Chero /GEC)





¿Y qué sentimiento tienes por aparecer por primera vez en una cadena tan importante de la televisión de los Estados Unidos como AXN y además, en la pelea principal?

Muy entusiasmado porque voy a estar en la pelea estelar. Ya quisiera de una vez estar allá y comenzar a pelear. Esta es una gran oportunidad; ahora es el momento de demostrar toda mi capacidad.

Marlon tu despedida y un mensaje para tus seguidores y todos los fans del MMA peruano...

Decirle a todos que estén muy pendientes a la información que saldrá por la cuenta de Facebook de Combate América. Voy a dar mi vida, sangre sudor y lagrimas, sé que voy a lograr la victoria y darle el triunfo a mi país.