Para nadie es un secreto que Pelé y Garrincha lograron ser la dupla perfecta vistiendo la camiseta de Brasil. Su magia en el campo los catapultó a lo más alto de la elite futbolística a nivel mundial. Sin embargo, existe un episodio jamás contado sobre la rivalidad entre estas dos leyendas brasileñas. Entérate aquí.

En el panorama del fútbol existen múltiples duplas que lograron ser campeones del mundo con su selección. Una de ellas fue la conformada por Pelé y Garrincha, jugadores emblema de Brasil y del balompié latinoamericano en general.

Los que lo vieron jugar a Garrincha, afirman que fue mejor que Pelé (Foto: Getty)

Si bien ambos alzaron el título más preciado del mundo, la hinchada brasilera siempre valoró a Pelé y Garrincha de distintas formas en materia deportiva. Mientras que, para unos, Pelé era lo más grande de la historia garota, para otros Garrincha se encontraba una posición más arriba debido a su humildad ante los suyos.

LAS DIFERENCIAS ENTRE PELÉ Y GARRINCHA

Las principales semejanzas entre ambos eran claras: campeones mundiales, ganadores natos y genios del balón. Cualidades que, curiosamente, Pelé y Garrincha aprovecharon de manera distinta.

Y es que mientras O’ Rei se esforzaba por permanecer en la cima del fútbol mundial gracias a su juego, Garrincha era más de las fiestas, la bebida y los carnavales. De hecho, durante la fama y apogeo de Pelé, se comenzó a crear una especie de ejemplo deportivo que en Brasil reconocían a kilómetros de distancia. Caso totalmente distante al de “Mané”, quien ya era conocido por sus noticias extradeportivas plagadas de alcohol.

Pelé es el ídolo máximo del Santos y Garrincha emblema del Botafogo (Foto: Nostalgia futbolera)

Eso sí, y algo que todo brasileño reconoce, es que Garrincha siempre fue leal y consecuente con sus palabras, pues siguió de cerca a la clase obrera todo el tiempo que jugó fútbol de manera profesional.

¿CÓMO FUE LA TENSA RELACIÓN ENTRE GARRINCHA Y PELÉ?

Hace un tiempo, la revista ESPN publicó una entrevista en la que Garrincha explicaba la intrincada, difícil y compleja relación que vivió con Pelé. En ella, la leyenda brasileña habló también sobre su inicio en el fútbol, sus hijos y el sueño de algún día haberse convertido en técnico de fútbol.

Sin embargo, llama mucho la atención en la que hace referencia de Pelé, pues cuando fue consultado sobre las ‘presuntas’ visitas del astro de 82 años, Garrincha respondió de esta manera: “¡Para nada! Él (Pelé) es un desvergonzado, se convirtió en estrella ahora”.

Claramente, esto fue una burla a la relación que la máxima estrella del Santos tenía en ese entonces con la famosa Xuxa, una cantante en ascenso de Brasil y que le ocasionó varias críticas debido a la diferencia de edad.

Pelé declaró que jamás fue íntimo amigo de Garrincha el tiempo que jugaron de manera profesional (Foto: Getty)

Sin embargo, la versión de Pelé es totalmente opuesta a la de Mané Garrincha. Según contó en el año 2000, el autor de 767 goles a nivel profesional jamás fue su amigo, e incluso, confesó que la adicción de la máxima leyenda del Botafogo llegó a niveles increíbles durante las prácticas en la selección.

En tal sentido, Arantes do Nascimento también aclaró que jamás tuvo um lazo más allá de lo profesional con Garrincha. “Es una de las cosas que me ponen más triste. Todo el mundo cree que éramos grandes amigos. En Europa me preguntan hasta hoy mismo por ‘mi amigo’ Garrincha. Pero yo no tenía ninguna amistad con él”, sostuvo Pelé.