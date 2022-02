Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE. Los blanquiazules salen este viernes a Matute a sacarle brillo a su reciente título de campeón del fútbol peruano y lo hará debutando en la Liga1 ante el recientemente ascendido cuadro piurano. La cita en ‘La Caldera’ será desde las 7 p.m., duelo que podrás por la señal de GOLPERÚ y que el minuto a minuto puedes vivirlo en Trome.pe.

Los dirigidos por Carlos Bustos empiezan su carrera en la búsqueda de uno de sus objetivos, el ‘Bicampeonato’, pero lo harán en un escenario sin público, debido a que no se consiguieron las garantías de las autoridades por no estar dentro de los plazos requeridos. El club solicitó una reprogramación, pero la FPF no accedió al pedido, al no estar de acuerdo el club visitante.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau en vivo por la Liga 1?

Perú – 7:00 p.m.

México – 6:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m.

Chile – 9:00 p.m.

Paraguay – 9:00 p.m .

. Uruguay – 9:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (5 de febrero)

Alianza Lima derrotó por 1-0 al Deportivo Independiente de Medellín en la 'Noche Blanquiazul' 2022. Tras el partido algunos hinchas opinaron sobre la actuación de los íntimos, los refuerzos y los objetivos para esta temporada.

¿Qué canales transmiten en vivo el Alianza Lima vs Atlético Grau? Guía TV

Perú: GOLPERÚ / GolTV Latinoamerica,

GOLPERÚ / GolTV Latinoamerica, Argentina; GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica, Perú Mágico

Colombia: GolTV Latinoamerica

Costa Rica: GolTV Latinoamerica

República Dominicana; GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

El Salvador: GolTV Latinoamerica

Guatemala: GolTV Latinoamerica

Honduras: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Nicaragua: GolTV Latinoamerica

Panamá: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, Perú Mágico, GolTV Espanol

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica, Perú Mágico

¿Cómo ver GolPerú en vivo para seguir el Alianza Lima vs Atlético Grau?

Para ver el Alianza Lima vs. Atletico Grau EN VIVO por Gol Perú, debes primero contar con el servicio de cable de MOvistar TV. Después, debes sintonizar los canales 14 ó 714.

Alianza Lima vs Atlético Grau: Posible Alineación

Alianza Lima: Campos; Portales, Míguez, Vilchez; Mora, Benitez, Ballón, Lavandeira, Concha; Aguirre y Barcos

Atlético Grau: Fernández, Rivas, Franco, Rodas, Benítez, Tejada, López, Rostaing. Osorio, Sandoval, y Salinas.

TE PUEDE INTERESAR