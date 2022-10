Alianza Lima y Binacional EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE tiene una cita con el destino este jueves en el verde de Matute. Los pupilos de Guillermo ‘Chicho’ Salas reciben a los de Juliaca por la fecha 17 del Torneo Clausura en un duelo donde no hay margen para el error y no pueden ceder terreno al líder Sporting Cristal. Aquí te contamos todos los detalles del partido y el ‘Minuto a Minuto’ por Trome.pe.

Alianza Lima vs Binacional: cómo llegan al partido de Liga 1

Los íntimos de La Victoria llegan de apuntarse un triunfo importante en el Cusco con un marcador 2-0 ante Cienciano, que le devolvió las chances al título del Torneo Clausura, luego de tropezar ante la Universidad César Vallejo en Trujillo.

Alianza Lima saltará la noche del jueves al césped del estadio Alejandro Villanueva, conociendo el resultado de todos sus rivales directos, pues cierran sabiendo sus chances en esta fecha 17 de la segunda fase de la Liga1.

Por su parte, Deportivo Binacional, llega de una victoria reconfortante 2-0 ante UTC de Cajamarca y con la ambición de escalar posiciones en la tabla acumulada de la Liga 1 y poder clasificar a la Copa Sudamericana 2023. Los celestes tienen una deuda pendiente como visitante pues de los últimos 12 encuentros fuera de casa, perdieron 11y empataron uno.

La pelea por el Torneo Clausura 2022 sigue en curso y Alianza Lima tendrá que afrontar una serie de partidos para intentar conseguir el campeonato.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Binacional en vivo por Liga 1?

Perú: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs Binacional en vivo?

Perú : GolTV Latinoamérica, ViX, Gol Perú

: GolTV Latinoamérica, ViX, Gol Perú Argentina : GolTV Latinoamérica, ViX

: GolTV Latinoamérica, ViX Bolivia : ViX, GolTV Latinoamérica

: ViX, GolTV Latinoamérica Brasil : Star+

: Star+ Chile : ViX, Perú Mágico, GolTV Latinoamérica

: ViX, Perú Mágico, GolTV Latinoamérica Colombia : GolTV Latinoamérica, ViX

: GolTV Latinoamérica, ViX Ecuador : ViX, GolTV Latinoamérica

: ViX, GolTV Latinoamérica Internacional : Fanatiz International, Bet365, GOLTV Play

: Fanatiz International, Bet365, GOLTV Play México : GolTV Latinoamérica, ViX, Star+, Fanatiz México

: GolTV Latinoamérica, ViX, Star+, Fanatiz México Paraguay : ViX

: ViX Estados Unidos : VIX+, GOLTV, Perú Mágico, GolTV Español

: VIX+, GOLTV, Perú Mágico, GolTV Español Uruguay : ViX, GolTV Latinoamérica

: ViX, GolTV Latinoamérica Venezuela: ViX, GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

¿Cómo ver GolPerú en vivo, Alianza Lima vs Binacional?

GOLPERÚ es el canal exclusivo para los partidos de la Primera División del fútbol peruano. Solicita el servicio en el cableoperador de Movistar TV para que puedas ver todos los detalles del juego entre Alianza Lima y Binacional .

Canal 14 de Star Globalcom

Canales 114 SD y 814 HD de Movistar TV por Satélite

Canales 14 SD y 714 HD de Movistar TV por Cable

Alianza Lima vs Binacional: Alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Campos; Peruzzi, Míguez, Vílchez, Lagos; Ballón, Concha, Lavandeira, Pinto, Arley y Barcos. DT: Guillermo Salas.

Campos; Peruzzi, Míguez, Vílchez, Lagos; Ballón, Concha, Lavandeira, Pinto, Arley y Barcos. Guillermo Salas. Binacional: Enríquez; Ortíz, Marotta, Murillo, Céspedes; Ojeda, Gamero, Aubert; Polar, Cedrón y Pósito. DT: Wilmar Valencia.