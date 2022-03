América de Cali vs. Independiente Medellín EN VIVO via DirecTV Sports ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2022 este miércoles 9 de marzo del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Atanasio Girardot.

Duelo atractivo en Colombia en el marco del campeonato internacional. De un lado, el ‘Poderoso de la montaña’ del técnico Julio Comesaña buscará sacar ventaja en casa frente a los ‘Diablos Rojos’ del entrenador Juan Carlos Osorio.

¿A qué hora juegan América de Cali vs. Independiente Medellín en vivo por Copa Sudamericana?

México – 6:30 p.m.

Perú – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Paraguay – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (10 de marzo)

DIM afronta este choque con la intención de lavarse el rostro tras perder el pasado fin de semana en el clásico paisa ante Atlético Nacional (2-0). En tanto, el cuadro escarlata sí hizo los deberes frente a Deportivo Cali al que ganó 1-0.

¿Cómo ver América de Cali vs. Independiente Medellín en vivo por Copa Sudamericana?

DirecTV Sports y DirecTV Go son las señales habilitadas para ver el partido de la Copa Sudamericana que presentará a Independiente Medellín con el buen momento del goleador Luciano Pons (siete goles en diez partidos) o el liderazgo de Andrés Cadavid.

Precisamente, el defensa y capitán manifestó en la víspera que “es importante entender el trabajo que venimos haciendo, destacar lo que logramos hasta el momento. Se viene un torneo internacional donde nos jugamos un prestigio”.

De su lado, América de Cali también tiene a su propio artillero: Adrián Ramos, con recorrido importante en Alemania. Aunque la fanaticada espera que el refuerzo de lujo rinda: el español Iago Falqué, quien solo jugó dos duelos.

“Partidos de fútbol de 180 minutos no existen. Son dos juegos de 90 minutos (...) a partir de ahí le damos consideración a otros factores, que sí vale el gol en contra de visitante o no, eso no (importa)”, sostuvo Osorio sobre el partido.

América de Cali vs. Independiente Medellín: alineaciones posibles

América de Cali: Joel Graterol - Elvis Mosquera, John García, Jorge Segura, Yaliston Martínez - Larry Angulo, Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra - Adrián Ramos, Iago Falqué, Alejandro Quintana.

Independiente Medellín: Andrés Mosquera - Juan David Mosquera, Juan Arboleda, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez - David Loaiza, Adrián Arregui - Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Jaen Pineda - Luciano Pons.