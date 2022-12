Argentina vs Croacia EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE | Sudamericanos y europeos animan el primer partido de semifinales en Qatar 2022, donde dos viejos conocidos Lionel Messi y Luka Modric revivirán en el estadio Lusail encarnados duelos como lo hacían no solo a nivel de selecciones, sino con Barcelona y Real Madrid. Todos los detalles de este partidazo lo puedes conocer aquí y seguir el duelo en el minuto a minutos de trome.pe.

¿Cómo llegan Argentina y Croacia a las semifinales del Mundial Qatar 2022?

Ambas figuras de Argentina y Croacia, son ganadores del Balón de Oro y acumulan más de treinta partidos pero con el sueño de alcanzar avanzar a una nueva final y levantar el trofeo mas deseados por 32 selecciones que iniciaron Qatar 2022.

Luka Modric luce, al igual que Lionel Messi la casaquilla número ‘10′, pero en el once de los Balcanes hay jugadores determinantes como Ivan Perisic, Mateo Kovacic o Mario Pasalik a parte del golero Dominik Livakovic. Un caso distnto al de la selección argentina con Lionel Messi, donde la dependencia es mas evidente.

El cuadro de Lionel Scaloni derrapó de entrada ante Arabia Saudí. Sufrió pero se recompuso al ritmo de las genialidades de Lionel Messi y ha ido solventando, no sin problemas, los escollos que ha tenido en el camino con Australia y Países Bajos, encuentro este más que caliente y tenso tras los penaltis, en los que emergió Emiliano Martínez.

¿A qué hora juegan Argentina vs Croacia en vivo en semifinales del Mundial Qatar 2022?

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Qatar: 10:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 2:00 p.m.

Japón (Tokio): 05:00 a.m. (13/12)

¿Qué canales transmiten Argentina vs Croacia en vivo por semifinales, Mundial Qatar 2022?

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y Latina

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Televisión Pública, DeporTV, Las Estrellas, TyC Sports Play y TyC Sports Argentina.

Uruguay: MCGo Live, Antel TV, TCC, DIRECTV Sports App, Canal 4, DIRECTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay, Canal 10 Uruguay, NS Eventos 1 y Montecable HD

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Caracol TV y RCN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Canal 13 y Chilevision

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, ECDF y Teleamazonas

México: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Sling, FOX Sports App, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Network y Telemundo

España: RTVE.es, TVE La 1, fuboTV España y Gol Mundial

Brasil: Canais Globo, GloboEsporte.com, NOW NET e Claro, SporTV, SporTV 2 y Globo

¿Cómo ver TV Pública en vivo, partido Argentina vs Croacia?

Televisión Pública Argentina, antes conocido como Canal 7 de Buenos Aires, puedes sintonizarlo a través de señal abierta o también por medio de un servicio de cable, ya sea por DirecTV, Teleisión, Cablevisión Flow, entre otros. A continuación, revisa las señales en las que puede ser vista para seguir el Argentina vs Croacia.

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 11 SD de Claro TV

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, partido Argentina vs Croacia?

La señal del partido Argentina vs Australia en octavos del Mundial Qatar 2022 la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, plan regional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

Argentina vs Croacia: Alineaciones posibles

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Ángel Di María y Julián Álvarez.

Croacia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Dvardiol y Sosa; Modric, Brozovic y Kovacic; Perisic, Pasalic y Kramaric.

Argentina vs Croacia: historial de enfrentamientos en Mundiales

Argentina 0-0 Croacia | Amistoso | 04/06/1994

Argentina 1-0 Croacia | Fase de grupos del Mundial Francia 1998 | 26/06/1998

Argentina 2-3 Croacia | Amistoso | 02/03/2006

Argentina 2-1 Croacia | Amistoso | 12/11/2014

Argentina 0-3 Croacia | Fase de grupos del Mundial Rusia 2018 | 21/06/2018

Argentina vs Croacia: así pagan las casas de apuestas

Inkabet 5.00 (Croacia) 3.30 (Empate) 1.83 (Argentina)

Te Apuestot 4.74 (Croacia) 3.33 (Empate) 1.89 (Argentina)

Betsson 4.85 (Croacia) 3.40 (Empate) 1.88 (Argentina)