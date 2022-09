Barcelona vs. Elche EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la sexta jornada de LaLiga Santander este sábado 17 de septiembre del 2022 desde las 9:15 a.m. (horario peruano) en el estadio Spotify Camp Nou.

Los azulgranas buscarán recuperarse después de caer a mitad de esta semana contra Bayern Múnich por 2-0 en la segunda jornada de la Champions League. El equipo liderado por Xavi Hernández sufrió la primera derrota oficial de la temporada a manos del campeón de la Bundesliga en Alemania.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Elche en vivo por LaLiga Santander?

Perú – 9:15 a.m.

Ecuador – 9:15 a.m.

Colombia – 9:15 a.m.

México – 9:15 a.m.

Chile – 10:15 a.m.

Venezuela – 10:15 a.m.

Bolivia – 10:15 a.m.

Paraguay – 10:15 a.m.

Argentina – 11:15 a.m.

Uruguay – 11:15 a.m.

Brasil – 11:15 a.m.

España – 4:15 p.m.

Para el retorno a la competencia doméstica, Xavi no registra novedades con relación a lesionados o suspendidos. Entonces, antes de iniciar la pausa por la jornada internacional de FIFA, el técnico de Barcelona debe enviar a la cancha a lo mejor que tiene el equipo. Vale decir, Robert Lewandowski, goleador del certamen con seis tantos.

De su lado, Elche todavía no ha ganado en lo que va de temporada. Encima, el elenco que comanda el preparador Francisco Rodríguez no podrá contar con el lesionado Jony Alamo. Mientras que Gonzalo Verdu, Gerard Gumbau y Omar Mascarell son dudas.

Barcelona vs. Elche: qué canales transmiten el partido

Si quieres ver la transmisión del partido entre Barcelona y Elche por LaLiga Santander tienes tres opciones en los canales de TV en habla hispana. Si vives en España puedes ver el partido en DAZN. En México y Centroamérica podrás seguirlo en Sky HD. Finalmente, en Sudamérica el partidazo lo puedes seguir en DirecTV Sports.

¿Dónde ver online el partido Barcelona vs. Elche por LaLiga Santander?

Si quieres ver la transmisión online del partido Barcelona y Elche por LaLiga Santander tienes tres señales disponibles. Si estás en España puedes seguir el compromiso mediante la señal de DAZN LaLiga. Si te encuentras en México podrás sintonizarlo mediante Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en Sudamérica está disponible la señal de DirecTV GO.

Barcelona vs. Elche: posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Jules Koundé, Ronald Araujo, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Raphinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé

Elche: Edgar Badia; Pol Lirola, Enzo Roco, Pedro Bigas, Nicolás Mercau; Alex Collado, Domingos Quina, Raul Guti, Fidel; Lucas Boye; Ezequiel Ponce.