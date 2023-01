Barcelona vs Getafe EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este domingo 22 de enero a las 12:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 18 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. La transmisión estará a cargo de ESPN, SKY Sports y STAR Plus, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

Barcelona vs Getafe: cómo llegan de cara a la fecha 18 de LaLiga

Barcelona llega en el mejor momento posible. Los ‘culé’ son únicos punteros de LaLiga con 41 puntos, superando por 3 unidades al Real Madrid. Asimismo, los dirigidos por Xavi Hernández ganaron el primer título en juego del 2023 al derrotar 3 -1 precisamente a la ‘Casa Blanca’ por la Supercopa de España.

El Getafe no la pasa muy bien que digamos, ubicándose en el puesto 15 de la tabla con 17 unidades, supera solo por un punto la zona de descenso. Los dirigidos por Diego Martínez Penas vienen de perder tres partidos consecutivos (dos de ellos por LaLiga y uno por Copa del Rey).

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Getafe EN VIVO por fecha 18 de LaLiga?

Barcelona vs Getafe se enfrentan este domingo 22 de enero a las 12:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 18 de LaLiga en el Spotify Camp Nou

¿A qué hora juegan Barcelona vs Getafe EN VIVO, por fecha 18 de LaLiga?

México: 11.30 a. m.

Perú: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

España: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Getafe en vivo, por fecha 18 de LaLiga?

Argentina: ESPN2 Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN2

Brasil: ESPN2, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN3

Canadá: TSN.ca, TSN App

Chile: Star+

China: QQ Sports Live, Migu

Colombia: ESPN2, Star+

Costa Rica: Sky HD, VIX+

Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Ecuador: Star+, ESPN2

Egipto: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, TOD

Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 9

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD, VIX+

Paraguay: ESPN2, Star+

Perú: Star+, ESPN2

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico: ESPN Caribbean, ESPN Deportes, ESPNPlay Caribbean

España: Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Movistar+

Venezuela: Star+, ESPN2

¿Cómo ver ESPN en vivo, Barcelona vs Getafe por LaLiga?

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Star Globalcom: canal 39.

Barcelona vs Getafe: Alineaciones posibles

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Koundé), Koundé, Araujo (Christensen), Balde; Busquets, Frenkie de Jong (Kessié), Pedri; Dembelé, Ansu y Gavi.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete, Portu o Juan Iglesias; Milla, Algobia, Aleñá; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Barcelona vs Getafe: últimos resultados

Barcelona vs. Getafe se enfrentan por una fecha más de LaLiga. Foto: Captura.