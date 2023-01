Barcelona vs Girona EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan por por la fecha 19 de LaLiga este sábado 28 de enero a las 10:15 a.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Montilivi. La transmisión estará a cargo de Star Plus, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

Barcelona vs Girona: cómo llegan de cara al duelo en LaLiga

Barcelona sale al campo del Estadio Municipal Montilivi con la consigna de anotarse una victoria que los mantenga como líder del campeonato. Los de Xavi están en la primera casilla de la tabla de posiciones con 44 puntos, 3 más que el Real Madrid.

Por su parte, Girona acaba de confirmar la llegada del defensa peruano Alexander Callens, aunque aún se desconoce si será convocado para estar en la lista. Los locles se encuentran en el puesto 12 de la tabla con 21 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Girona EN VIVO por LaLiga?

¿A qué hora juegan Barcelona vs Girona EN VIVO, por LaLiga?

México: 9.15 a. m.

Perú: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Chile: 12.15 p. m.

Paraguay: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

España: 5.15 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Girona en vivo, por LaLiga?

El Barcelona vs Girona podrá ser disfrutado en toda Latinoamérica por Star Plus.

Barcelona vs Girona: Alineaciones posibles

Girona FC: Gazzaniga; Arnau, Juanpe, Bernardo, Miguel; Romeu; Toni Villa, Iván Martín, Aleix García, Riquelme; y Castellanos.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Araujo, Alba; De Jong, Kessie, Gavi; Raphinha, Ansu y Dembélé.

Barcelona vs Girona: últimos resultados

Barcelona vs Girona se enfrentan por LaLiga. Foto: Captura.