Barcelona vs. Mallorca EN VIVO vía ESPN EN DIRECTO ONLINE chocan este sábado 1 de octubre desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la séptima fecha de LaLiga Santander en el Estadi de Son Moix. El encuentro será transmitido por Star+, Directv GO y ESPN 3, además el minuto a minuto estará disponible en trome.pe

Barcelona vs Mallorca: cómo llegan al partido

Barcelona buscará sumar un triunfo más para seguir dándole caza al Real Madrid (puntero con 18 unidades). Los de Xavi se encuentran en la segunda casilla de la tabla con 16 unidades, producto de 5 triunfos y un empate.

La baja más importante en el cuadro ‘culé’ es la de Ronald Araújo, quien tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, lo que no le permitirá, incluso, estar en la Copa del Mundo con la selección uruguaya. Quien también podría perderse el partido es Frenkie de Jong, pero por una lesión mucho menos grave y que superará con algunos días de descanso.

Por su parte, Mallorca viene de vencer 1-0 al Almería en casa, triunfo clave para alejarse de los puestos de descenso. Los dirigidos por Javier Aguirre se ubican en la décima casilla con 8 puntos.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Mallorca en vivo, por LaLiga?

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Paraguay – 3.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Chile – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Barcelona vs Mallorca en vivo, por LaLiga?

Argentina: ESPN3 Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN

Chile: Star+, ESPN

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

España: Movistar Laliga, Movistar+

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN

¿Cómo ver ESPN 3 EN VIVO, Barcelona vs Mallorca?

Para ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs Mallorca puedes hacerlo a través de la señal de ESPN 3 (Canal 508 y 742 HD en Movistar). Si te encuentras en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal Star Plus.

Barcelona vs Mallorca: alineaciones posibles

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Christensen, García, Balde; Kessie, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Dembélé.

Mallorca: Rajkovic; Nastasic, Raíllo, Valjent; Maffeo, Battaglia, Sánchez, Rodríguez, Costa, Muriqi y Kang-In.