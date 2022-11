Barcelona vs. Osasuna EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 de LaLiga Santander, este martes 8 de noviembre desde las 3:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Movistar LaLiga y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En su último juego antes del receso por el Mundial de Qatar, Barcelona visitará a Osasuna, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita mantenerse en la pelea por el liderato. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio El Sadar.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna en vivo por LaLiga?

México: 2:30 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:30 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 5:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

Barcelona vs. Osasuna: canales del partido y cómo ver por TV

El Barcelona vs. Osasuna será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio El Sadar y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En España, la contienda se podrá ver por Movistar LaLiga y Movistar+; en México, vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son ESPN+, ESPN Deportes+ y ESPN Deportes.

Barcelona vs Osasuna: cómo llegan al partido

El choque ante Almería permitió a Gerard Piqué despedirse de la hinchada culé en el Camp Nou, pero será frente a Osasuna, que el defensa tenga la oportunidad de disputar sus últimos minutos como futbolista profesional y colgar los botines.

Será por eso una jornada especial para el Barcelona, que está en la lucha con Real Madrid por la cima. El conjunto azulgrana tiene 34 puntos, producto de once triunfos, un empate y una sola derrota, sufrida precisamente en el enfrentamiento contra los merengues.

En su última presentación, Barcelona le ganó 2-0 a Almería, con goles de Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong. En esa contienda, Robert Lewandowski desperdició un penal al minuto 7 que lo lamentaron los miles de hinchas que acudieron al recinto.

“Es una gran noticia cuando no marque Robert y los otros sí que puedan marcar. Dependemos mucho de él y marca las diferencias, pero cuando él no lo consigue, es importante que salgan otros jugadores. No tener solo la baza de Robert”, señaló el entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, sobre el fallo del polaco.

Xavi seguirá sin poder contar con los lesionados Jules Koundé, Memphis Depay, Sergi Roberto y Ronald Araujo. Por otro lado, el DT sí tendrá disponible a Eric García y Andreas Christensen, por lo que podrían haber novedades en al zaga de centrales.

Barcelona tendrá al frente a Osasuna, uno de los animadores de la competencia española. El elenco pamplonés marcha en el quinto casillero con 23 puntos, fruto de siete triunfos, dos empates y cuatro caídas.

Barcelona vs. Osasuna: probables alineaciones

Osasuna: Aitor Fernández; Rubén Peña, Unai García, David García, Juan Cruz; Lucas Torró; Chimy Ávila, Moncayola, Aimar, Moi Gómez; Budimir.. DT:Jagoba Arrasate Elustondo

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Alex Balde, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski y Ferran Torres. DT: Xavi Hernández.

¿Dónde juega Barcelona vs. Osasuna?