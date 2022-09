Barcelona vs. Sevilla EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 de LaLiga de España, este sábado 3 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, y #Vamos. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Antes de iniciar su participación en la nueva temporada de la Champions League, Barcelona tendrá un duro reto cuando visite a Sevilla, ante el que buscará su tercera victoria consecutiva. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Barcelona vs. Sevilla en vivo? Guía TV

El Barcelona vs. Sevilla será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y será transmitido en México, por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports y DirecTV Sports App, mientras que en España, el canal con los derechos es #Vamos.

Barcelona vs. Sevilla: cómo llegan los equipos

La trayectoria de ambos equipos es, hasta ahora, completamente divergente, pues el Barcelona, pese a su tropiezo al empatar en casa contra el Rayo en la primera jornada, goleó después a la Real Sociedad (4-1) y al Valladolid (4-0), lo que contrasta con el nefasto inicio de un Sevilla lleno de dudas y con solo un punto de nueve posibles.

El nuevo Barcelona de Xavi Hernández afronta su primera prueba de fuego en el estadio de un rival de primer nivel, pese a su mal comienzo, tras cerrar en el último día de mercado los fichajes de Marcos Alonso y Héctor Bellerín y las salidas de Pierre-Emerick Aubameyang, Martin Braithwaite, Sergiño Dest y Ez Abde.

Después de una pretemporada ilusionante, de un inicio de liga notable y de haberse reforzado con siete incorporaciones, el equipo de Xavi quiere alargar su racha en la que también será una prueba de fuego para Lewandowski, quien, tras tres jornadas, ya es ‘Pichichi’ de LaLiga junto al bético Borja Iglesias, con cuatro goles.

“Creo que nos va a apretar arriba. Es un equipo muy camaleónico y nos puede generar problemas. Es un equipo de Champions, con un gran entrenador y nos va a complicar seguro”, advirtió Xavi, en la antesala del compromiso ante Sevilla.

Las urgencias para el Sevilla, que recibirá tres días después al Manchester City en la Champions, son máximas. Con problemas en defensa por seguir lesionado uno de sus refuerzos, el brasileño Marcao, y la baja casi segura por molestias del neerlandés Karim Rekik -uno de sus escasos centrales-, es decimoquinto con dos derrotas (por sendos 2-1 ante Osasuna y Almería) intercaladas con un empate en casa ante el Valladolid (1-1).

Barcelona vs. Sevilla: alineaciones posibles

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Nianzou, Gudelj, Acuña, Fernando, Delaney, ‘Papu’ Gómez, Óliver Torres, Lamela y Rafa Mir. DT: Julen Lopetegui.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Eric García, Baldé, Busquets, Gavi, Pedri, Dembélé, Raphinha y Lewandowski. DT: Xavi Hernández.

¿Dónde juega Barcelona vs. Sevilla en vivo, por LaLiga?