Bayern Múnich y Barcelona EN VIVO | EN DIRECTO vuelven a verse las caras en la Champions League, en una nueva cita histórica con sabor a revancha en la competencia más importante de Europa. Esta vez los españoles llegan con Robert Lewandowski, como su carta principal de gol al Alianza Arena en la segunda fecha del Grupo C que comparten con Inter de Milán y Viktoria Plzen. Aquí te contamos todos los detalles de este partidazo que puede seguir en el minuto a minuto de Trome.pe.

Bayern Múnich vs Barcelona: así llegan al partido de Champions League

Pasaron dos años de aquel resultado 8-2 que causó un verdadero terremoto en el cuadro catalán y con los que avanzaron a cuartos de final de la Champions League. El cuadro bávaro llega de un empate con el líder de la Bundesliga, Unión Berlín, y de una victoria sólida en su debut en la competencia europea 2-0 ante Inter de Milan. Con esa envión esperan hacer lo propio con el cuadro de Xavi Hernández.

Barcelona llega a una verdadera prueba de fuego en el Allianz Arena en Múnich, tras golear el miércoles 5-1 al Viktoria Pílsen, el rival más humilde de la llave C. El cuadro catalán encabeza el grupo empatado a tres puntos con su rival del martes, donde espera repetir su accionar que empezó con un triplete de Robert Lewandowski, que lo ubica liderando la tabla de artilleros en la Champions 2022.

En este video te dejamos todos los datos que necesitas saber para que no te pierdas de este emocionante encuentro.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Barcelona EN VIVO por Champions League?

Barcelona y Bayern Munich se enfrentan este martes. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Allianz Arena.

Perú: 2:00 p.m

2:00 p.m México:2:00 p.m

Colombia: 2:00 p.m

2:00 p.m Ecuador: 2:00 p.m

Chile: 3:00 p.m

3:00 p.m Bolivia: 3:00 p.m

Venezuela: 3:00 p.m

3:00 p.m Argentina: 4:00 p.m

4:00 p.m Uruguay: 4:00 p.m

Estados Unidos: Miami, Nueva York, Washington (3.00 p. m).

Miami, Nueva York, Washington (3.00 p. m). Brasil: 4:00 p.m

¿Qué canales transmiten el partido Bayern Múnich vs Barcelona por Champions League?

Perú / ESPN, ESPN2, Star+.

Argentina / Star+, ESPN.

Bolivia / Star+, ESPN, ESPN2.

Brasil / TNT Brasil, HBO Max, SBT.

Chile / Star+, ESPN.

Colombia / Star+, ESPN, ESPN2.

Costa Rica / ESPN, Star+.

Republica Dominicana / ESPN, Star+.

Ecuador / ESPN, ESPN2, Star+.

México / HBO Max, TNT Sports.

Panamá / Flow Sports App, Star+, ESPN.

Paraguay / ESPN, ESPN2, Star+.

España / Movistar Liga de Campeones, Movistar+.

Estados Unidos / UDN USA, Univision, VIX+, Paramount+.

Uruguay / ESPN, ESPN2, Star+.

Venezuela / ESPN, ESPN2, Star+.

¿Cómo ver ESPN en vivo, el partido Bayern Múnich vs Barcelona?

Si no te quieres perder ni un detalle del Bayern Múnich vs. Barcelona por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir todas las incidencias desde el ‘Minuto a minuto’ en trome.pe.

¿Cuántos goles tiene Lewandowski en historial Bayern Múnich vs Barcelona?

El polaco Robert Lewandowski, la nueva figura de Barcelona de España para esta Champions League, llega a este compromiso con su exequipo con 610 anotaciones en toda su carrera. Znicz Pruszkow (37 goles) Lech Poznan: (41 goles), Borussia Dortmund: (103 goles), Bayern Múnich: (344 goles) y Barcelona (8 goles). El artillero no espera un recibimiento hostil de la hinchada bávara.

Bayern Múnich vs Barcelona: alineaciones posibles

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, De Light, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala o Gnabry; Müller y Mané. DT: Julian Nagelsmann.

Barcelona FC: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski y Raphinha. DT: Xavi Hernández: