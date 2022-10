Boca Juniors vs Newell’s Old Boys EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE se enfrentan este domingo 16 de octubre por la vigésima sexta jornada de la Liga Profesional de Argentina en el Estadio Marcelo Bielsa. El compromiso se jugará a la 1:30 p. m. (hora peruana).

En su última presentación, el ‘Xeneize’ le ganó 1-0 a Sarmiento, gracias al gol de Luca Langoni. Con la nueva victoria, el equipo en el que militan los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula llegó a los 48 puntos, uno más que el segundo Racing Club y tres más que el tercero Atlético Tucumán.

Tras el triunfo, el DT Hugo Ibarra destacó que sus dirigidos mantiene la calma. “Ganamos un partido difícil y complicado pero todavía falta. La ilusión está, pero tenemos que estar tranquilos. El equipo está metido y compenetrado”, señaló en conferencia de prensa.

Por números, Boca Juniors no podrá gritar campeón este fin de semana, aunque sí podría hacerlo la siguiente. Una ventaja para el ‘Xeneize’ es que tiene un partido más que la ‘Academia’ y el ‘Decano’ para sumar: frente a Gimnasia de La Plata.

Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys: a qué hora juegan el partido

Perú: 1:30 p. m.

Ecuador: 1:30 p. m.

Colombia: 1:30 p. m.

México: 1:30 p. m.

Argentina: 3:30 p. m.

Uruguay: 3:30 p. m.

Chile: 3:30 p. m.

Por otra parte, Newell’s Old Boys llega a este compromiso tras perder (0-2) ante Tigre en condición de local. De esa manera, se quedó en la décima casilla con 36 unidades.

Pese a que ya no tiene opciones para pelear el título, la ‘Lepra’ espera terminar el año de la mejor manera. En tal sentido, el DT Adrián Coria está mentalizado en el compromiso frente al ‘Xeneize’.

“Vamos a ver cómo está el plantel, analizaremos punto por punto quién está mejor y diagramar el enfrentamiento con Boca. La idea es que estén todos, así uno se puede manejar con un buen banco. Después diagramamos cómo será el encuentro”, señaló en conferencia de prensa.

Además, evaluó la derrota frente a Tigre. “Perdimos un tiempo y por ahì nos encontramos con dos goles que un poco plasmó el trabajo futbolístico, después creo que con la expulsión el equipo dio vuelta el partido, lo tuvo en un arco, erró muchos goles, la verdad una lástima”, añadió.

Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys: qué canales transmiten el partido

Es importante mencionar que el encuentro entre Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys por la Liga Profesional se transmitirá en exclusiva mediante TNT Sports en territorio argentino. Además, el compromiso se podrá disfrutar a través de ESPN y Star Plus para los demás países de Sudamérica.

Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys: posibles formaciones

Boca Juniors: Rossi, Advíncula, Aranda, Roncaglia, Fabra, Medina, Payero, Varela, Romero, Langoni y Benedetto.

Newell’s Old Boys: Morales, Jacob, Velázquez, Ditta, Luciano, Sforza, Esponda, Méndez, Balzi, González y García.