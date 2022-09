Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentan en el cierre de la trilogía más comentada de los últimos años en el boxeo. El mexicano expondrá sus cuatro coronas del peso super mediano ante el duro kasajo, que decidió subir a esta categoría, con el ánimo de vengarse al único rival que lo ha vencido en su carrera. Porque queremos que no te pierdas esta super pelea, te vamos a contar como ver el encuentro.

El escenario elegido para este combate, nuevamente será la arena T-Mobile del strip de Las Vegas, que seguramente lucirá atiborrado de aficionados aztecas.

A diferencia de la anterior oportunidad que se enfrentaron, en esta ocasión Canelo Álvarez llega como el campeón defensor de los cuatro títulos supermedianos de la AMB, OMB, FIB y el CMB.

Canelo vs Golovkin: así les fue cuando se enfrentaron antes

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se han enfrentado en dos ocasiones, la primera un controvertido empate en el 2017 y dos años después una reñida pelea que fue a favor del mexicano.

Cabe señalar que Canelo es el único rival en 44 enfrentamientos, que ha podido derrotar a Golovkin. Por ello esta pelea es especial para el noqueador kasajo, además, de ser la última oportunidad para poder redimirse.

¿Cuándo y dónde será la pelea Canelo vs Golovkin 3?

El tercer combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se llevará a cabo este sábado 17 de setiembre en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, con capacidad para 20 mil espectadores.

¿A que hora es la pelea Canelo vs Golovkin 3?

Perú: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m. (hora del este)

España: 2:00 a.m. del domingo

¿Cuál es la cartelera del evento Canelo vs Golovkin 3?

Pese a la gran expectativa que ha generado el combate Canelo vs Golovkin 3, la cartelera del evento no trae a otras figuras del boxeo en la actualidad o al menos no, como la cartelera de Andy Ruiz vs. King Kong Ortiz de hace solo algunos días.

Canelo Álvarez vs. Gennadiy Golovkin 3 por el campeonato unificado de peso supermedio

por el campeonato unificado de peso supermedio Jesse Rodríguez vs. Israel González por el título supermosca del CMB

Ali Akhmedov vs. Gabriel Rosado/ Supermedio

Austin Williams vs. Kieron Conway/ Medio

Diego Pacheco vs. Enrique Collazo/ Supermedio

Marc Castro vs. Kevin Mendoza/ Ligero

Aaron Apone vs. Fernando Molina/ Superligero

Anthony Herrera vs. Delvin McKinley / Supermosca

: ¿Qué canales transmiten la pelea Canelo vs Golovkin 3 en Perú y el mundo?

PAÍS TRANSMISIÓN PERÚ ESPN: 7:00 p.m. ARGENTINA ESPN: 9:00 p.m MÉXICO ESPN: 7:00 p.m. ECUADOR ESPN: 7:00 p.m. COLOMBIA ESPN: 7:00 p.m. CHILE ESPN: 8:00 p.m. VENEZUELA ESPN: 8:00 p.m. URUGUAY ESPN: 9:00 p.m ESTADOS UNIDOS DAZN: 7:00 p.m. ESPAÑA DAZN: 2:00 a.m. domingo

