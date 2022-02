Cómo ver Chelsea vs Palmeiras EN VIVO ONLINE se enfrentan por la final de Mundial de Clubes este sábado a las 11:30 a.m. (hora peruana) en el estadio Mohammed Bin Zayed. No te pierdas el minuto a minuto del partido a través de trome.pe.

TE VA A INTERESAR | Andy Polo pide perdón tras ser despedido de Portland Timbers y la MLS

Chelsea, actual campeón de la Champions League, llega a esta instancia luego de vencer 1-0 al Al Hilal de André Carrillo. El gol de los ‘Blues’ fue marcado por Romelu Lukaku. El equipo inglés va por su primer título de Mundial de Clubes.

Romelu Lukaku enturbia sueño de André Carrillo en final de Mundial de Clubes (Video: TNT Sports)

En tanto, Palmeiras, que llegó a este torneo por salir campeón de la Copa Libertadores, derrotó 2-0 al Al Ahly de Egipto con goles de Raphael Veiga (39) y Dudu (48). El ‘Verdao’ buscará sacarse el clavo del certamen del años pasado en el que quedaron en el cuarto lugar.

‘Dudu’ Pereira alarga la ventaja a favor de Palmeiras que cada vez se acerca a la final del Mundial de Clubes. (VIDEO: TNT SPORTS)

¿A qué hora juegan Chelsea vs Palmeiras en final del Mundial de Clubes?

México – 10:30 a.m.

Perú – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Chile – 1:30 p.m.

Paraguay – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

¿Cómo ver Chelsea vs Palmeiras en vivo final del Mundial de Clubes? - GUÍA TV

Argentina: TNT Sports

Brasil: Band, NOW NET e Claro, BandSports, GUIGO

Internacional: YouTube FIFA TV

México: TNT Go, TNT Sports

España: Movistar+

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com.

¿Cómo ver TNT Sports en vivo el partido Chelsea vs Palmeiras en final del Mundial de Clubes?

Señal satélite de TNT Sports

DirecTV: 603 (SD) – 1603 (HD)

InTV: 630 (HD).

Señal cable de TNT Sports

Cablevisión: 124 (Digital) – 604 HD

TeleRed: 59 (Digital) – 129 HD

Express Cablehogar: 113 (Digital) – 813 (HD)

Cabletel: 214 (HD)

Cablevideo Digital: 608 (HD)

Supercanal CTC: 140 (SD) – 1140 (HD)

Del Viento TV: 530 (HD)

Gigared: 219 (HD) – 70 (SD) – 68 (SD).

Chelsea vs Palmeiras: alineaciones posibles

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Lukaku, Ziyech.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan y Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael y Gustavo Scarpa; Rafael Veiga, Dudu y Rony.

TE PUEDE INTERESAR