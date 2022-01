Chile vs Argentina EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo se llevará a cabo este jueves 27 de enero a las 7:15 p.m. en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes. Además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO del partido a través de trome.pe.

Chile (puesto 6 con 16 unidades) no quiere dejar más puntos en el camino. Es por eso que ha decidido llevar el duelo ante Argentina a la altura de Calama. “Venir a Calama es la mejor decisión que podíamos tomar para esta doble fecha. Argentina tiene gente de recorrido. Si la altura les puede causar algún inconveniente, mejor para nosotros”, comentó el técnico chileno Martín Lasarte.

Lasarte también se refirió a las grandes ausencias del encuentro. Y es que ‘La Roja’ no podrá contar con Arturo Vidal, mientras que Lionel Messi no fue convocado. “No teniendo a Vidal tenemos que ganar igual. Y si nuestro rival no tiene a Messi, debemos ganarle igual”, añadió.

Por su parte, Argentina ya está clasificada a la Copa del Mundo Qatar 2022, es por eso que la ausencia de Lionel Scaloni, técnico albiceleste, no es un gran drama. La dos veces campeona del mundo se ubica en el puesto 2 de la tabla, con 29 puntos.

¿A qué hora juegan Chile vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Chile 21:15 horas

Argentina 21:15 horas

Perú 19:15 horas

Bolivia 20:15 horas

Brasil 21:15 horas

Colombia 19:15 horas

Ecuador 19:15 horas

México 18:15 horas

España 01:15 horas (viernes 28)

EE.UU 20:15 horas

Uruguay 21:15 horas

Venezuela 20:15 horas

Paraguay 21:15 horas

¿Cómo ver transmisión EN VIVO Chile vs Argentina por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Chile Chilevisión

Argentina TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica

Perú Movistar Play, Movistar Deportes Peru

Bolivia COTAS Televisión

Brasil SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo

Colombia Caracol TV, Caracol Play

Ecuador El Canal del Futbol

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España #Vamos

EE.UU. Fubo Sports Network

Uruguay VTV+

Venezuela TLT Play

¿Cómo ver Chilevision EN VIVO el Chile vs Argentina?

DirecTV 51 SD/HD – 1151 HD

Claro TV 55 SD – 555 HD

Movistar TV 121 SD – 811 HD

TuVes HD 57 HD

Entel TV HD 66 HD

Magic TV Chile 5 HD – 6 SD

VTR 21 Santiago – 711 HD

CMET Mundo 21 – 15 SD – 515 HD

TV RED 27

Inet TV 9 Castro – 4 Ancud

Además, ChileVisión cuenta con una aplicación a la cual puedes acceder de forma gratuita a su señal en vivo y a todos sus programas desde tu smartphone o tablet. Para poder acceder a este espacio televisivo preferido debes descargar su app. Descárgala en este link.

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO el Chile vs Argentina?

A continuación revisa cómo ver el canal TNT Sports HD para seguir el partido Chile vs Argentina.

Gtd/Telsur: 845

Zapping TV: 99

DirecTV: 1631 HD

Movistar TV: 896 HD

Claro TV: 490 HD

TuVes HD: 114 HD

Entel TV HD: 243 HD

VTR: 855 HD

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO el Chile vs Argentina?

A continuación revisa la lista de canales en los cuales se puede TV Pública EN VIVO el Argentina vs Chile.

Antina: Canal 12

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD)

Cablevisión (Uruguay): Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

Claro TV: Canal 11 (HD)

CPETV, Santa Rosa: Canal 10 (Digital/SD) y Canal 510 (HD)

DirecTV Sports: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

Chile vs Argentina: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás González o Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Chile: Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Claudio Baeza o Charles Aránguiz, Tomás Alarcón o Erick Pulgar, Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez.