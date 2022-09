Chile vs. Qatar EN VIVO vía TNT Sports ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan este martes 27 de septiembre en el Estadio Franz Horr en Austria. El compromiso se da en el marco de un amistoso FIFA, el cual está pactado a iniciarse a partir de las 12 p. m. (hora peruana).

La ‘Roja’ no consiguió cupo para el Mundial y, ahora, se alista de cara a las Eliminatorias Conmebol. En tal sentido, se enfrentará ante el anfitrión del certamen y espera recuperarse de la derrota que sufrió, hace algunos días, a manos de Marruecos por 2-0.

Al finalizar el encuentro, Alexis Sánchez fue crítico con su combinado y expresó duros comentarios. “Me hubiera gustado que me llegara una jugada también, que me den un pase de gol a mí para terminar una acción ofensiva, y no darlos siempre yo”, manifestó el atacante del Marsella ante la prensa.

De inmediato, el ‘Niño maravilla’ resaltó las cualidades que requieren en su escuadra. “Es claro que faltó conexión, salir a presionar todos juntos, a veces llegábamos tarde y eso afectaba al equipo. Si uno llega tarde tarde, entonces quedas uno contra uno en la marca”, resaltó.

“Debemos sacar cosas positivas y negativas. Fueron más intensos que nosotros, pero tenemos jugadores nuevos que hoy debutaron. Hay que entender que la mayoría de los rivales juegan en Europa. Chile se debe mentalizar en seguir creciendo, hay que volver a la intensidad que algún día tuvimos con Marcelo Bielsa. Debemos mejorar, no basta, hay que seguir día a día y entrenar”, añadió.

¿A qué hora juegan Chile vs. Qatar en vivo, amistoso FIFA?

Perú: 12 p. m.

México: 12 p. m.

Ecuador: 12 p. m.

Colombia: 12 p. m.

Argentina: 2 p. m.

Uruguay: 2 p. m.

Chile: 2 p. m.

Por su parte, Qatar quiere tener una buena participación en el Mundial que está organizando. Por eso, está enfrentando distintos compromisos amistosos y, hace algunos días, perdió 0-2 ante Canadá.

Ahora, chocará ante la selección de Chile quien no clasificó, pero es un rival fuerte. En tal sentido, el técnico Félix Sánchez Bas espera varias algunos nombres con respecto al compromiso anterior.

Es importante mencionar que Qatar forma forma parte del grupo A del Mundial 2022. En la primera fecha, chocará ante Ecuador, luego frente a Senegal y cerrará contra Países Bajos.

¿Qué canales transmiten el Chile vs. Qatar en vivo?

Es importante mencionar que el encuentro amistoso entre Chile y Qatar por fecha FIFA se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de TNT Sports (territorio chileno).

¿Cómo ver TNT Sports en vivo, el Chile vs Qatar?

DirecTV : Canal 604 SD, Canal 1604 HD y Canal 4000 4K

: Canal 604 SD, Canal 1604 HD y Canal 4000 4K Cablevisión Flow : Canal 123 HD y Canal 603 HD

: Canal 123 HD y Canal 603 HD Movistar TV : Canal 251 HD

: Canal 251 HD Claro TV : Canal 120 HD

: Canal 120 HD Dibox: Canal 638 HD

¿Cómo descargar app de TNT Sports para seguir el Chile vs Qatar?

TNT Sports es una aplicación de deporte, donde hay transmisiones de partidos de fútbol. Con TNT Sports Go, puedes ver los contenidos de los canales TNT Sports EN VIVO desde tu smartphone o tablet. No pierdas la oportunidad de revivir los goles y las grandes jugadas de cada encuentro acompañadas de la palabra de nuestros especialistas. Descarga: AQUÍ

¿Cuál es la alineación posible de Chile vs Qatar?

Eduardo Berrizo mandaría al campo a Arias, Delgado, Medel, Sierralta, Suazo, Alarcón, Vidal, Valdés, Sánchez, Brereton y Meneses.