Francia vs. Austria EN VIVO vía Star Plus ONLINE se enfrentarán este jueves 22 de septiembre desde la 1:45 p. m. (hora peruana) por la quinta fecha del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League. El partido también será transmitido por ESPN y Sky HD, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Stade de France y el árbitro sueco Andreas Ekberg será el encargado de impartir justicia. En este momento, el ‘Das Team’ es tercero en su grupo, sumando cuatro puntos; en tanto que ‘Les Bleus’ están en la cuarta casilla, con solo dos unidades.

¿En qué canal ver partido Francia vs. Austria?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN Chile, Star+

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: UEFA.tv

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: ViX

Uruguay: Star+

Estados Unidos – 11.45 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 1.45 p. m. hora de Texas

Perú – 1.45 p. m.

Ecuador – 1.45 p. m.

Colombia – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 2.45 p. m. hora de Miami

Bolivia – 2.45 p. m.

Venezuela – 2.45 p. m.

Paraguay – 2.45 p. m.

Uruguay – 3.45 p. m.

Argentina – 3.45 p. m.

Chile – 3.45 p. m.

Brasil – 3.45 p. m.

Inglaterra - 7.45 p. m.

España – 8.45 p. m.

Italia – 8.45 p. m.

El nivel futbolístico de la selección de Francia ha bajado notablemente, lo cual mantiene al equipo en el último lugar de su zona en la Nations League y, por ende, estaría descendiendo a la Liga B. El entrenador Didier Deschamps está obligado a revertir la situación.

Precisamente, el combinado francés no ha logrado ningún triunfo en el torneo: registra dos derrotas y dos empates. Al margen de lo futbolístico, el DT de ‘Les Bleus’ enfrenta otro problema más grave: ha perdido a varias de sus figuras a causa de lesiones. Las más recientes bajas son, el portero Hugo Lloris y el defensor Théo Hernández.

Karim Benzema, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot y Boubacar Kamara son los otros jugadores sentidos que no habían sido convocados. Ante este gran número de ausencias, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé liderarán la ofensiva, mientras que William Saliba y Aurélien Tchouaméni luchan por ganarse un espacio de cara al Mundial.

Por su parte, la selección de Austria, que no clasificó a la Copa del Mundo, aspira a convertirse en la encargada de sentenciar el descenso de Francia. La llegada del entrenador Ralf Rangnick ha significado un impulso para el plantel, aunque los resultados no han sido los mejores.

En la actual Liga de Naciones, el ‘Das Team’ solo obtuvo un triunfo, el cual fue en la primera fecha, por 3-0 sobre Croacia. David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic son las principales estrellas que buscarán dar el golpe en territorio francés.

Francia vs. Austria: historial de partidos

Los últimos cinco partidos entre Francia y Austria dejan un balance favorable para ‘Les Bleus’: ganaron tres veces, empataron en una ocasión y solo cayeron en una oportunidad.

10-06-2022: Austria 1-1 Francia - UEFA Nations League

14-10-2009: Francia 3-1 Austria - Eliminatorias

06-09-2008: Austria 3-1 Francia - Eliminatorias

28-03-2007: Francia 1-0 Austria - Amistoso

26-03-1993: Austria 0-1 Francia - Eliminatorias

Francia vs. Austria: posibles alineaciones

Francia: Maignan; Pavard, Koundé, Saliba, Mendy; Guendouzi, Tchouaméni, Camavinga; Griezmann, Mbappé y Giroud.

Austria: Lindner; Trauner, Lienhart, Danso; Lainer, Baumgartner, Sabitzer, Schlager, Alaba; Arnautovic y Gregoritsch.