Inter de Milán vs. Viktoria Plzen EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada del grupo C de la Champions League este martes 13 de septiembre del 2022 desde las 11:45 a.m. (horario peruano) en el estadio Doosan Arena.

Italianos y checos buscarán recuperarse de sus respectivos estrenos en la nueva temporada de la Liga de Campeones. El elenco que entrena Simone Inzaghi no pudo en casa frente al poderoso Bayern Múnich y cayó por 0-2. En tanto, los de Michal Bilek perdieron de manera estrepitosa en el campo de Barcelona por 5-1.

¿A qué hora juegan Inter de Milán vs. Viktoria Plzen en vivo por la Champions League?

Perú – 11:45 a.m.

Ecuador – 11:45 a.m.

Colombia – 11:45 a.m.

México – 11:45 a.m.

Chile – 12:45 p.m.

Venezuela – 12:45 p.m.

Bolivia – 12:45 p.m.

Paraguay – 12:45 p.m.

Argentina – 1:45 p.m.

Uruguay – 1:45 p.m.

Brasil – 1:45 p.m.

España – 6:45 p.m.

Para la segunda cita continental, Inzaghi realizaría modificaciones en la oncena con respecto a la escuadra que se impuso 1-0 a Torino por Serie A. Así, Inter iría en la portería con Andre Onana, en lugar del experimentado Samir Handanovic. Arriba, Joaquín Correa y Edin Dzeko luchan por acompañar a Lautaro Martínez.

Por su lado, Viktoria Plzen confía en el buen momento de Tomas Chory, quien convirtió un doblete en la liga local el fin de semana. El delantero le ganaría el puesto a su compañero Fortune Bassey para arrancar junto con el colombiano Jhon Mosquera.

Inter de Milán vs. Viktoria Plzen: qué canales transmiten el partido

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Inter de Milán y Viktoria Plzen desde España puedes hacerlo vía Movistar Liga de Campeones. Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México la señal habilitada es Cinemax.

¿Dónde ver online el partido Inter de Milán vs. Viktoria Plzen por la Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Inter de Milán y Viktoria Plzen puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Sudamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports, que transmite todos los encuentros del certamen.

Inter de Milán vs. Viktoria Plzen: alineaciones posibles del partido

Inter de Milán: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Correa, Lautaro Martínez.

Viktoria Plzen: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Havel; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory.