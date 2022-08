Liga MX vs. MLS EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego conocido popularmente como el All Star Game o Juego de las Estrellas, este miércoles 10 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN Extra, Star+(Star Plus) y ESPN Mexico. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La vigésimo sexta edición de All Star Game la protagonizarán las figuras de la Liga MX y de la MLS, tal como pasó en el 2021. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Field, de Minnesota.

¿A qué hora se juega el Liga MX vs. MLS, por el All Star Game?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 11 de agosto)

Canales del partido y cómo ver por TV el Liga MX vs. MLS

El duelo Liga MX vs. MLS será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Allianz Field y será transmitido en México, por Star+(Star Plus) y ESPN Mexico. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN Extra, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son ESPN, TUDN.com, Univision, TUDN App, TUDN USA y Univision NOW.

Liga MX vs. MLS: se viene un partidazo en Minnesota

Bajo la dirección técnica del argentino Diego Cocca, entrenador del bicampeón mexicano, Atlas, el representativo de la Liga MX está listo para competir contra las figuras más destacadas de la Major League Soccer.

“Muy orgulloso y ansioso de poder compartir con esta cantidad de talento junto de la Liga MX, con ganas de entrenarlos y dirigirlos y lo tomo como un premio porque todos los que estamos aquí lo hemos ganado y seguramente venimos con expectativa”, comentó en la antesala, Cocca.

Si bien en un inicio Matheus Doria, Jordan Carrillo. Ángel Mena y Diego Barbosa estaban en la convocatoria inicial, por diferentes motivos, no podrán jugar el partido. En reemplazo se ellos, se sumaron al grupo Guido Pizarro. Víctor Guzmán, Luis Quiñones y Juan Escobar.

Al frente estará el conjunto de la MLS, que tiene entre los mejores elementos a los mexicanos Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela, y al peruano Raúl Ruidíaz.

El delantero de Los Angeles Galaxy expresó en una conferencia de prensa que, aunque se siente como una “situación surreal” ser de México y capitán de un equipo que se medirá con los mejores futbolistas mexicanos, será una “gran experiencia” que afrontará con “la debida humildad”.

Liga MX vs. MLS: probables alineaciones del All Star Game

Liga MX: Camilo Vargas, Kevin Álvarez, Hugo Nervo, Lisandro López, Luis Reyes, Aldo Rocha, Álvaro Fidalgo, Alexis Vega, Julián Quiñones, German Berterame y Uriel Antuna.

MLS: Andre Blake, Julián Araujo, Diego Palacios, Kai Wagner, Dayne St. Clair, Luciano Acosta, Carles Gil, Ellie Sánchez, Carlos Vela, Javier Hernández y Raúl Ruidiaz.