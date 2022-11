Liverpool vs. Napoli EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este martes 1 de noviembre por la fecha final del grupo A de la Champions League 2022/23. El encuentro se llevará a cabo en Anfield y será transmitido por ESPN, además podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

Liverpool vs. Napoli EN VIVO: Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

53′ GOOOOOOOOLLLLLLL DE NAPOLI. Leo Skiri Ostigard marca el primero para la visita.

PRIMER TIEMPO

- Salen los equipos al campo de juego.

Liverpool vs. Napoli ¿Cómo llegan al partido por Champions League?

Liverpool llega a este encuentro con una remota posibilidad de arrebatarle el primer lugar del grupo al Napoli. Para ello, los ‘Reds’ deben ganarle por 4 goles al cuadro italiano.

Sin embargo, los dirigidos por Jürgen Klopp no llegan en su mejor momento puesto que la fecha más reciente de la Premier League cayeron por 2-1 de local ante Leeds United y se mantienen en la novena posición de la tabla, fuera de los puestos de clasificación a torneos europeos.

Por su parte, Napoli no podría llegar en un momento más brillante. Los dirigidos por Luciano Spalletti no solo son líderes del grupo A de la Champions League, sino que además se mantienen en la cima de la Serie A de Italia. Asimismo, el recuerdo del 4-1 propinado al Liverpool en el arranque del torneo continental aún sigue fresco en Anfield.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Napoli por Champions League?

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

México – 3:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 10:00 p.m.

Liverpool vs. Napoli: qué canales transmiten el partido

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Liverpool vs. Napoli desde España puedes hacerlo vía Movistar Liga de Campeones. Además, para seguir el encuentro desde Sudamérica y Centroamérica puedes hacerlo vía ESPN. Mientras que en México se podrá ver en TNT Sports.

Argentina: Star+, ESPN

Bolivia: Star+, ESPN

Brasil: HBO Max, TNT Brasil

Chile: Star+, ESPN

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: TNT Sports, HBO Max

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

España: Movistar Liga de Campeones 6, Movistar+

Estados Unidos: TUDN.com, Paramount+, VIX+, UniMás, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN

¿Dónde ver online el partido Liverpool vs. Napoli por Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Liverpool vs. Napoli puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por HBO Max, que transmite todos los encuentros del certamen.

Napoli vs. Liverpool: posibles alineaciones del partido

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joseph Gómez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Harvey Elliott, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah y Darwin Núñez.

Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Leo Skiri Ostigard, Kim Min-Jae, Mário Rui, Tanguy NDombele, Stanislav Lobotka, Eljif Elmas, Matteo Politano, Giovanni Simeone y Giacomo Raspadori.