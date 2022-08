Liverpool vs. Newcastle EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la quinta jornada de la Premier League este miércoles 31 de agosto del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Anfield.

Los ‘Reds’ vuelven a la acción después de la paliza que propinaron a Bournemouth por 9-0. Luego de aquella presentación, Jürgen Klopp renovará la confianza a Roberto Firmino que anotó dos goles y dio tras asistencias. También a Luis Díaz que firmó un doblete. Finalmente, a Mohamed Salah, quien no convirtió, pero es un hombre clave en el equipo.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Newcastle por Premier League?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Hay más noticias positivas para Liverpool, pues Diogo Jota ya entrena con sus compañeros y puede volver a la convocatoria. Del mismo modo, Thiago Alcántara avanzó en su recuperación, pero será evaluado para conocer si entra en acción. Mientras que el uruguayo Darwin Núñez todavía sigue suspendido tras la roja frente a Crystal Palace.

De su lado, Newcastle tiene dudas sobre Bruno Guimaraes, Callum Wilson y Saint-Maximin. Sean Longstaff debe seguir en el medio sector y Ryan Fraser en la ofensiva. En más, el fichaje Alexander Isak sería parte del grupo para debutar oficialmente. Aunque Chris Wood se perfila como el hombre referente en ataque.

Liverpool vs. Newcastle: canales de transmisión

Para ver el partido entre Liverpool y Newcastle de Premier League hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en Sudamérica podrás ver este partidazo en ESPN Extra. Si te encuentras en España podrás seguirlo en DAZN.

¿Dónde ver online el partido Liverpool vs. Newcastle por Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Liverpool y Newcastle puedes hacerlo a través de cuatro señales. Si te encuentras en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Si vives en México y Centroamérica podrás verlo en Paramount Plus. Finalmente, en España va por la señala de DAZN y Movistar Plus.

Liverpool vs. Newcastle: posibles alineaciones del partido

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Firmino, Luis Díaz.

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Joelinton; Almirón, Wood, Fraser.

¿Dónde jugarán Liverpool vs. Newcastle por Premier League?